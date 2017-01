Stefka István talált egy 56-os szemtanút, aki nem látott semmit

Szerdán a kormany.hu-n közzétették, hogy Rogán Antal propagandaminisztériuma adott 1,5 millió forintot Stefka István A fehérballonos című, 35 perces 56-os dokumentumfilmjére. A filmet ezen felül 5 millió forinttal támogatta az 1956-os Emlékbizottság, rajtuk kívül még az OIKOSZ Alapítvány, a Földművelésügyi Minisztérium, az Országgyűlés Sajtóirodája, Gere Tamás & Zsolt, valamint a CBA és Príma is beszállt a költségekbe. A jó hír pedig az, hogy én ezt filmet láttam, így most be tudok számolni önöknek, hogy mire ment el a közös pénzünk.

Stefka Isván, a Pesti Srácok lapigazgatója az 56-os emlékév alkalmából két filmet is összerakhatott. Az egyik Dózsa László mesébe illő emlékeit dolgozza fel. A másik pedig a Kossuth téri sortűzről szól. A film első nyilvános vetítésén körülbelül húszan vettek részt a Pesti Srácok Parkban még november 2-án.

A szemtanú

A fehérballonos című film két komoly ígérettel csábított be a Horváth Mihály téri sörsátorba. Az egyik, hogy rámutat a Kossuth téri vérengzés valódi tetteseire, a másik, hogy bemutatja a titokzatos fehérballonos férfit, aki az egyik ikonikus 56-os fotón egy szovjet tank tetején állva látható zászlóval a kezében.

Gyorsan lelövöm a poént. A fehérballonos férfi Stefka Isván szerint egy bizonyos Nagy József Mihály, képzőművész, aki szemtanúja és túlélője volt a tömeggyilkosságnak.

Azt hogy Stefka hogy talált rá, ki ő, mi ő, eddig hol volt, nem derül ki a filmből. A történelemkutatás számára eddig ismeretlen férfi annyit oszt meg a nézőkkel, hogy ő onnan, ahol állt, nem sokat látott az eseményekből, de azt látta, hogy a tér másik felén álló épületek tetejéről magyarok lőttek magyarokra, és nem szovjetek. Nagyjából ennyit tudunk meg a címszereplőtől.

A film a vérengzésről fennmaradt pár darab, egyébként nagyon megrázó archív fotóval operál. Azok mozognak ide-oda, fel-le, közben meg fröcsög rajtuk a digitális vér. Ezen felül megszólal négy interjúalany (például Jobbágyi Gábor történész), ezek közül az egyik maga a rendező, Stefka István, aki gyerekként az Astorián a saját szemével látta és felismerte, hogy provokátorok hajtják az embereket a Kossuth térre. Szerencséjére ő nem dőlt be a bolsevik cselvetésnek. Sajnos a nép már nem volt ilyen okos.



A valósággal való bármi egyezés, csak a véletlen műve lehet

Stefka lényegi állítása, hogy a Kossuth téri sortűz egy előre kitervelt, dum-dum golyókkal (!) elkövetett tömeg és testvérgyilkosság volt. A keményvonalas komcsik, Piros, Apró és a KGB szervezték. Még a szovjet hadsereg sem tudott az aljas akcióról. Provokátorok terelték oda a tömeget a térre, ahol már az épületek tetején korábban kiépítették a tüzelő állásokat. A film szerint legalább 1000 halott volt. Az orosz katonák még védték is a tüntetőket, a rájuk tüzelő partizánoktól, pufajkásoktól és ÁVH-soktól.

Magyar magyarnak farkasa

De a film ennél merészebbet is állít. Stefkáék elmélete szerint az egész 56-os forradalom egy előre kitervelt és kiprovokált esemény volt, ami legitimálta az ország megszállását. Ez azért volt kulcsfontosságú, mert Ausztria 1955-ös semlegessé válása után Magyarország lett a birodalom nyugati határa, tehát a népfelkelést Stefka szerint a vérvörös kommunisták és a KGB szervezték. Ezzel méltó párja akadt Havas Szófiának, aki szerint fasiszták és a CIA állt a háttérben. Akár mindkét összeesküvés elméletben lehet igazság. Vagy csak az egyikben, esetleg a másikban. Nem tudjuk. Egyikük sem pazarolta az időt bizonyítékok feltúrására.





A fehérballonos kiválóan igazolja az ismert elméletet, miszerint a dokumentumfilm a közhiedelemmel ellentétben egy fikciós műfaj, ami valóságnak adja ki magát.



Stefka István

Stefka, az elsőfilmes rendező egy saját lapjának adott interjúban elmondta, hogy korábban még nem készített filmet, de a jövőben, ha kap rá lehetőséget és pénzt, akkor szívesen forgatna. Szerintem fog kapni.