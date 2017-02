Azért nem akart vitatkozni a kormány az olimpiáról, mert csak egyetlen érve van

Minden ízében szürreális volt a szerda este a Corvinus C épületének nagy előadójában, ahol először és utoljára vitatkozott nyilvánosan Fürjes Balázs kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos és Fekete Győr András a Momentum főnöke. A vita vége előtt 25 perccel jelentették be, hogy a kormány visszavonja a 2024-es budapesti pályázatot.

Az esemény 26 perc késéssel kezdődött, ez részben azért volt, mert nem működött a teremben a hangosítás. Egy darabig tényleg úgy nézett ki, hogy a vita résztvevőinek kiabálniuk kell majd, hogy hallják őket az összegyűlt diákok és újságírók. Fürjes még viccelődött is, hogy majd az lesz a hír, hogy ha egy vita hangosítását sem tudják megszervezni, hogy akarnak akkor olimpiát.

Maga a nyilvános vita a legkevésbé sem volt katartikus, és ez nem azért van, mert 25 perccel a vége előtt bejelentették, hogy a kormány visszavonta a pályázatot.

Egész egyszerűen más dimenzióban mozognak a budapesti pályázat mellett és ellene felhozott érvek. Fekete Győr nagyjából végigzongorázta a Momentum már megismert érveit, hogy túlfutnak a költségek, átláthatatlan és korrupt a magyar állam, és másra kéne költeni a pénzt. Az is érezhető rajta, hogy egy ilyen nyilvános helyzetben kevesebb rutinja van, mint Fürjesnek, aki 1988-ban, még középiskolásként hozta létre a Fidesz ifjúsági tagozatát, és a legszűkebb pártelitbe nem került be ugyan, de mára a rendszer egyik fontos figurája lett.

Fürjes sem mondott semmi megrázót. Mondjuk minek is mondott volna, hiszen ő nyilván az első perctől tudta, hogy Tarlós és Orbán találkozója után, a késői kezdés miatt még a vita idején be fogják jelenteni az olimpiai pályázat visszavonását. Amikor a vége felé a moderátor, Gundel Takács Gábor bejelentette, hogy visszavonják a pályázatot, Fürjes már úgy kezdett bele a beszédébe, mint aki már alaposan begyakorolta, mit fog ezen a ponton mondani.

Viszont mindenképpen érdekes volt hallani, hogy mik a kormány érvei a rendezés mellett, hiszen először mondták el ezeket egy nyilvános vitában. Így derült ki az is, hogy lényegében egyetlen egy érv van:

Bízz bennünk!

Eddig minden olimpián túlfutottak a költségek? Most nem fognak, bízz bennünk!



Eddig minden nagy magyar állami beruházásnál túlfutottak a költségek? Nem futottak túl, most sem fognak, bízz bennünk!

Mészáros Lőrinc el fogja lopni a pénz? Nem fogja, bízz bennünk!



A nemzetközi olimpiai mozgalom sem érdekelt a kicsi, áramvonalas olimpiában, mert akkor nekik is kevesebb a szponzori pénz? Mi majd rávesszük őket, bízz bennünk!



Már most sem átlátható, milyen szerződések alapján, mire ment a pénz? Majd időben el fogunk mindent mondani, bízz bennünk!



Fürjes néha egész elképesztő számokat pufogtatott, például hogy százezer új munkahelyet teremt majd az olimpia, miközben a 2012-es londoni pályázatot megalapozó anyagban például csak 8000 új álláshelyről írt. A százezerre Fekete Győr nem is vágta rá csípőből, hogy marhaság. De ha be is rúgta volna volna a gólt, elsorolja a londoni, atlantai, vagy salt lake city-i számokat, és elmondja, hogy még soha, egyetlen olimpia nem hozott százezer munkahelyet, a válasz úgyis az lett volna:

de nálunk igenis százezer új munkahely lesz, bízz bennünk!

Ilyen értelemben nem is csoda, hogy a kormány nem akart semmilyen vitát. Az olimpia ellen rengeteg érvet fel lehet hozni, ezért is küzd válsággal évek óta a nemzetközi olimpiai mozgalom. Drága, veszteséges, korrupt, egyre kevésbé érdekli a fiatalokat. (Maga Fürjes beszélt arról, hogy a legutóbbi olimpia nézőinek átlagéletkora 52 év volt, és hogy ez milyen aggasztó trend.)

A drágaságra, az elszabaduló költségekre, a veszteségességre, a korrupcióra minden játék csak újabb és újabb példákat hoz. A mellett szóló érvek emiatt mindig csak abban a regiszterben tudnak mozogni, hogy

„Adj egy esélyt bébi, most más lesz, én tényleg máshogyan fogom csinálni!”.

Abból, hogy a kormány nem vitázott az ügyben, és hogy azonnal visszavonta a pályázatot, miután a Momentum összegyűjtötte az aláírásokat, kiderül, hogy ők maguk sem gondolják úgy, hogy az emberek ennyire megbíznának bennük.

Ez most nem az a helyzet, amikor egy éves gyűlöletkampány megkoronázásaként tesznek fel egy tét nélküli, értelmetlen kérdést, és nem is az, amikor muszáj Orbán Viktor és mondjuk Gyurcsány Ferenc közül választani. Itt most minden korábbinál kiegyenlítettebb küzdelemben kellett volna sok embert meggyőzni arról, hogy bízzon rá még több pénzt, még több hatalmat, még több döntést a hét éve kormányzó Fideszre, úgy, hogy a másik oldalon nem volt semmi fenyegető vagy fenyegetésként tálalható következmény (migránsok, sorososok, kommunisták, bármi).

Egy ilyen nehéz választás elé most nem akarta odaengedni a budapestieket a kormány.