Trump igazságügyminisztere nem vesz részt a Trump-stáb orosz kapcsolatainak vizsgálatában

Jeff Sessions igazságügyi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy önként visszavonul a Trump-kampánystáb és orosz tisztségviselők esetleges kapcsolatairól folyó mindenfajta vizsgálatból, miután kiderült, hogy a kampány ideje alatt találkozott az orosz nagykövettel, ám erről nem számolt be szenátusi meghallgatásán.



A miniszter sajtóértekezleten jelentette be döntését. „Úgy döntöttem, hogy az elnökválasztással bármilyen módon kapcsolatban lévő valamennyi jelenlegi és leendő vizsgálatból kivonom magam.” A nyomozással kapcsolatos feladatokat helyette Dana Boente miniszterhelyettes látja el majd.

Jeff Sessions elmondta azt is, bejelentését nem szabad úgy értelmezni, mintha ellene bármiféle vizsgálat folyna az ügyben.

Állítása szerint a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel kétszer találkozott, az első találkozójuk nagyon rövid volt, a másodikra szeptemberben került sor, és azon jelen volt két szenátusi munkatársa is. Közlése szerint Szergej Kiszljak nagykövettel a terrorizmus elleni harcot és Ukrajna helyzetét vitatták meg. A beszélgetés Ukrajnáról szóló pillanatai ingerlékenyek voltak - fogalmazott a miniszter, és hozzátette, hogy különösebb részletekre nem emlékszik. Azt mondta, Donald Trump kampányának ügyében soha nem találkozott orosz tisztségviselőkkel, és a tavaly szeptemberi megbeszélés óta egyáltalán nem találkozott oroszokkal.

Elismerte, hogy erről a találkozóról valószínűleg említést kellett volna tennie a szenátusi meghallgatáson, bár azt is leszögezte, hogy nem hazudott eskü alatt.

A The Washington Post szerdán éjjel hozta nyilvánosságra, hogy Jeff Sessions a kampány ideje alatt - még a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának tagjaként - kétszer is találkozott Szergej Kiszljak orosz nagykövettel, ám erről nem számolt be a miniszterjelölti meghallgatásán. Sessions közleményben cáfolta, hogy kampánytémák megvitatása céljából találkozott volna az orosz nagykövettel.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a virginiai Newport News városában tett látogatása során egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy teljes mértékben megbízik igazságügyi miniszterében. (MTI, BBC)