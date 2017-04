A Kétfarkú Kutya Párt békemenete dühösen vonult utcára, hogy visszavegye azt az elmúlt hetekben randalírozó pár 10 tüntetőtől

Eleinte azt sem lehetett tudni, hogy tényleg lesz-e tüntetés, amikor a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nevű viccpárt (és már hivatalosan is bejegyzett párt) meghirdette a saját békemenetét, mint írták: „A kormányért és Oroszországért. Mindenki más ellen.”

Fotó: Ács Dániel

Most már viszont biztos, hogy létező program, el is indult az ironikusan kormánypárti menet pár ezer tüntetővel, az Oktogontól a Blahára. A Fidesz legendás kampánydala a Listen to Your Heart, illetve szovjet mozgalmi dalok szólnak, miközben a tüntetők azt skandálják, hogy: „Le a sajtószabadsággal!”, meg hogy Civil szar!”

Fotó: Ács Dániel

Néhány transzparens:



Pesti srácokat vidékre!



Kisvasutat Moszkváig!



Két Orbánt!



Ne vásárolj a CEU-ban!



Kovács Gergely, az MKKP vezetője a mikrofonba bemondta, hogy:

„Azért jöttünk most ide, hogy visszavegyük az utcát. Visszavegyük az utcát attól a pár 10 embertől, akik az elmúlt hetekben a belvárosban randalíroztak. Rendőröket erőszakoltak, felgyújtották a középületeinket, csak azért, hogy illegális bevándorlók milliárdjait telepítsenek ide.”

Azt is mondta, biztatják a kormányt, hogy menjen tovább az úton, amin elindult:

„Végre Európában van egy ország, ami bátran fel meri vállalni, hogy lebontja ezt a nevetséges demokráciát. Jó az irány, de még mindig messze van Oroszország!”

Azon is felháborodott, hogy még nem építették át az összes kórházat stadionná, és hogy ugyan megszűntek a magán-nyugdíjpénztárak, de még mindig kapunk nyugdíjat. Azt reméli, sikerül annyira felidegesíteniük magukat, hogy a végén megtámadják Brüsszelt.

Ezután – Bencsik Andrást és Bayer Zsoltot parodizálva – az erőszak, az uszítás, az agresszió, és a külföldi migránsok ellen üvöltöztek, magyar migránsokat követelve: