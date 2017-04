A brit liberálisok újabb Brexit-népszavazást ígérnek a programjukban

A brit Liberális Demokrata Párt azt ígéri az új választási programjában, hogy újabb Brexit-népszavazást írnának ki, amikor már az EU-val folytatott tárgyalások eredményeképpen jobban látszik majd, mi is jár majd a Brexittel.

A párt vezetői azt mondták, nekik a konzervatívokhoz és a Munkáspárthoz képest kell politikai alternatívát nyújtaniuk, és ezt úgy tudják megtenni, ha a Brexit-népszavazáson az EU-ban maradás mellet voksoló EU-párti briteket képviselik, hiszen ezt a csoportot lényegében mindkét nagy párt magára hagyta.

A liberális demokraták régóta a brit belpolitika harmadik legbefolyásosabb erejét alkotják, a parlamentbe azonban a brit választási rendszer sajátosságai miatt nem nagyon volt esélyük bekerülni. A konzervatívok most is azzal kampányolnak ellenük és a kisebb pártok ellen, hogy veszélybe kerülne az ország kormányozhatósága, ha nem csak a két nagy párt (a konzervatívok és a Munkáspárt) képviselői kerülnének be a törvényhozásba. Ebben az esetben ugyanis elképzelhető lenne, hogy egyik pártnak sem lenne önmagában többsége a Képviselőházban, a koalíciós kormányzás lehetőségét pedig a konzervatívok egyenesen káoszként írják le. (Financial Times)