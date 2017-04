Macron és Le Pen jutnak tovább a francia elnökválasztás második fordulójába az első becslések szerint

Emmanuel Macron, az En Marche! mozgalom és Marine Le Pen, a Front National jelöltje. AFP-fotó: Eric Feferberg és Joel Saget

A francia sajtó este 8-ig nem publikálhatott előzetes eredményeket, eredményszámításokat és exit-pollokat sem az első választás első fordulójáról, most azonban kezdenek megjelenni az első adatok. Az Ipsos-Sopra közvéleménykutató erre az eredményre számít:

Emmanuel Macron : 23,7 %



Marine Le Pen : 21,7 %



François Fillon : 19,5 %



Jean-Luc Mélenchon : 19,5 %



Benoît Hamon : 6,2 %



Nicolas Dupont-Aignan : 5 %



Más francia közvéleménykutatók is hasonlóra számítanak az exit-polljaik alapján, szinte mindenki Macront és Le Pent teszi első helyre, nagyjából fej-fej mellett, Fillont és Mélenchont több százalékkal lejjebb.

Macron pártjánank választási központja Párizsban. AFP-fotó/Eric Feferberg

Ha így marad az eredmény, az a második fordulóban határozottan a liberális Macronnak kedvez, mivel Le Pen elutasítottsága sokkal magasabb, mint Macroné. Ez azt is jelenti, hogy az V. köztársaság történetének első olyan elnökválasztása lesz az idei, amiben a második fordulóba egyik nagy, történelmi párt (a szocialisták és az UMP) jelöltje sem jut be, egy alig egy éve alapított balliberális párt jelöltje vív majd meg egy antiglobalista, bevándorlásellenes populistával.

Marine Le Pen a Front National gyűlésén - Fotó: AFP/Alain Jocard

A politikai elemzések hónapok óta szinte kivétel nélkül Macron–Le Pen második fordulót jeleztek előre, de áprilisra felborulni látszottak a jóslaton, mert a radikális baloldali Mélenchon és a konzervatív jobboldal jelöltje, a korrupciós botrányoktól Francois Fillon is belehúzott.

Macron mögé állnak a politikusok

Este 9 órára a legyőzött jelöltek többsége el is fogadta a helyzetet, és többségük arra szólította fel támogatóit, hogy a második fordulóban szavazzanak Emmanuel Macronra. Ezzel Benoit Hamon, a szocialisták jelöltje volt az első, de a jobboldal több politikusa is követte: Jean-Pierre Raffarin korábbi miniszterelnök és Alain Juppé is, aki Francois Fllon legnagyobb ellenfele volt a jobboldali előválasztáson. Nem sokkal 9 óra után maga Fillon is bejelentette, hogy a második fordulóban Macronra fog szavazni,