"Magának kereste a bajt, meg is kapja" - fenyegetőzött Magomed a videó elkészítése előtt

Mogamed - valójában Magomed - Groznijból.

Még az orosz nagykövetség egyik hivatásos diplomatája is reagált abban a zárt, orosz nyelvű Facebook-csoportban, ahol Magomed Daszajev Komáromy Gergőt, a szovjet emlékműt összefestékező aktivistát fenyegette, írja az Index. Ez még azelőtt történt, hogy sikerült volna kapcsolatba lépnie a zenész-aktivistával. A találkozó idejére már megbékélt, végül barátságos véget ért az eset.

Az előzményei viszont kifejezetten vérfagyasztók. Daszajev egy zárt Facebook-csoportban vetette fel először, hogy Komáromyn számon kéne kérni a tettét. És számonkérés alatt nem szimplán arra gondolt, hogy nyilvános bocsánatkérésre kéne kényszeríteni.

"Az ilyeneket meg kell nyomorítani, aztán közszemlére tenni a videót, hogy a többiek elgondolkozzanak" - írta.

Később még azt is, hogy Komáromy maga kereste a bajt, és ő "szívesen elintézi" neki. A beszélgetésben felvetődött, hogy Komáromyt az utcán kéne elkapni, és figyelni kell arra is, hogy ne legyenek tanúk. A beszélgetés más résztvevői pedig már odáig is eljutottak, hogy az egész magyar társadalom oroszgyűlölő, ezért pár hangadót

fel kéne lógatni.

A beszélgetésben az orosz nagykövetség egyik hivatásos diplomatája is megszólalt, igaz, ő csitítani próbálta a kedélyeket, mondván a magyar hatóságok már intézkedtek Komáromyval szemben. Daszajev és a többiek viszont keveselték ezt, mert szerintük Komáromy a rendőri fellépésre számított, arra viszont aligha, hogy az orosz diplomácia is reagáljon.

Az Index beszélt is Daszajevvel. Az interjúból kiderült, hogy Daszajevnek elég jó kapcsolatai lehetnek az orosz nagykövetséggel. Erre utal legalábbis, hogy miután megbékélt és összebarátkozott Komáromyval, még azt is felajánlotta, hogy szervez neki egy koncertet a budapesti orosz kulturális intézetbe.