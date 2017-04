Civilek akcióznak a Parlamentben az Igazságügyi Bizottság ülésén

Rubovszky György: "Aljas módon betörtek a bizottság ülésére"

Civi szervezetek vezetői és munkatársai tiltakoznak a civil törvény ellen. Rubovszky György, elnök először berekesztette volna, majd rövid tanakodás után végül a napirend szerint engedte folytatni az ülést. Az aktivisták nem mozdulnak, az őrség egyelőre nem lépett fel velük szemben. A civilek tábláikon egyenként szólítják fel a képviselőket, hogy ne szavazzák meg a törvényt.

Széll Bernadett es Hadhazy Ákos beadott egy módosító javaslatot, eszerint nem csak a külföldről támogatott, hanem a közpénzből támogatott szervezetekre is vonatkozna a törvény. Széll szerint a külföldi finanszírozás most is lekövethető, a közpénzes finanszírozás az, ami átláthatatlan, hiszen például a CÖF fittyet hány az átlathatósági szabályokra.

A bizottsági ülés utáni sajtótájékoztatóján Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány munkatársa elmondta, hogy bár a parlamenti törvény alapján a bizottsági ülések mindenki számára nyilvánosak, őket mégsem akarták beereszteni. Végül Szél Bernadett engedte be őket a terembe, ahol a róluk szóló törvény bizottsági vitája zajlott.