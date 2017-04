Hogyan keresett egy magyar felhasználó minimum 800 dollárt egyetlen cukimacskás videóval, és hogyan kereshetsz te is?

2017. április 4.-én Kincső felhasználó olyat művelt, ami szinte bármelyikünkkel megtörténhetne: rövidke videóval illusztrált posztot írt a Tumblrre macskájáról, Büdös Csirkéről, akinek az a szuperképessége, hogy ha kaját mutatnak neki, két manccsal kezd rimánkodni az élelemért.



A videó aranyos, de azért nem az a fajta, aminek a láttán sírva-kiabálva riasztod a kollégáidat, hogy ilyet még nem láttak a büdös életben.

A szerzőnek nem is volt semmi különös célja az egésszel, és az is a józanságát dicséri, hogy abszolúte képes volt a helyén kezelni a saját videóját:

Igazából én teljesen úgy gondoltam, hogy majd lesz pár reblog, a Facebook-on meg majd az anyukám lájkolja, aztán kész. Nekem ez nem nagy szám, én ezt minden nap látom, szóval semmiképp sem gondoltam, hogy ez ekkora attrakció. Cuki, persze, de azért lássuk be, hogy csak egy kétmilló-háromszázhuszonháromezredik macskás videó.

A klasszikus, sőt ortodox internetes kánonba illeszkedő cukimacskás tucatbejegyzés a várakozásoknak megfelelően népszerű lett ugyan a Tumblren, de azért nem megdöbbentően népszerű : 312 lájknál és reblognál áll most, miközben a szerző szokásos posztjain úgy 80-120 note szokott lenni.

A posztot egy-két napon belül átvette pár magyar online lap, például a 444 Mivoltma nevű alblogja is, és úgy tűnt, hogy ezzel vége is a sztorinak. Ami, mint kiderült, igazából ekkor kezdődött.

Hősnőnk - öt nappal a posztolás után - ugyanis egy olyan iparág létezéséről szerzett tudomást, amiről például én sem sejtettem semmit. Ez a professzinális online cukivideólicenszmenedzselés.

A dolog úgy kezdődött, hogy Kincsőt megkeresték, méghozzá három amerikai vállalkozás, egymás után:

Elkezdett nőni a nézettsége, és egyik reggel arra keltem, hogy egyszerre három vírusvideó licence manager cég is írt, hogy írjak velük alá, mert szeretnék kezelni a videó licenszeit.

Hogy micsoda?? Mit csinál egyáltalán egy ilyen videólicenszmenedzselő cég?

Amennyire egy nap alatt megtudtam, ez úgy van, hogy a copyright a tiéd marad, a te tulajdonod marad a videó, de ők kezelik a licenszt. Vagyis te saját szakállra nem kezdheted el másoknak is eladni, be sem kapcsolhatod rajta a Youtube-on sem a monetization-t, azt is ők kezelik. Megkapják persze az eredeti videót, és joguk van változtatgatni, hozzátenni, elvenni belőle, azzal a kikötéssel, hogy nem tüntethetnek fel rossz színben, dehát ezt nyilván nehéz megmondani, hogy mit jelent. Cserébe viszont nézik, hogy senki se tehesse ki csak úgy ingyen, ne lopkodják le, ne ossza meg senki sajátjaként, és ha mégis megtörténik, ők vállalják a jogi procedúrát is.

Összesen ennyit csinálnak? Mint megtudtam, közel sem:

Ezek a cégek mindenféle online oldalaknak és TV csatornáknak kupeckedik el a videót, gondolom, főleg ilyen Bitte Lächeln szintű remek nevettetős műsorokba, TV show-kba.

Éppen ezután a beszélgetésünk után derült ki, hogy a cukiságügynökök újságokkal is bizniszelnek, a kunyeráló magyar macska sztoriját ugyanis minden bizonnyal ők passzolták el a brit Daily Mail bulvárlapnak.

Oké, de ez miért jó a licenszelés a cukiságvideó készítőjének? Hát nyilván a pénz miatt:

Az ezekből származó bevételre kötsz velük egy megállapodást, ez általában 70/30 körül van a tulajdonos javára. Persze a forgalomra semmi garanciát nem vállalnak, vagyis, ha nem adják el senkinek, nem kérheted számon rajtuk, hogy nem dől a lé. Viszont adnak egy előleget, ami - bármennyire van vagy nincs bevétel a videódból - a tiéd.

Hősünk azt is elmesélte, hogy lehet, sőt kifejezetten érdemes is alkudozni:

Mivel borzalmasan nem értek ehhez, és azért van egy erős kétség bennem, hogy abból a 75/25-ből én mit és hogyan nem fogok soha látni a büdös életben, én azt választottam, hogy az előleget kurvára feltornászom, mert az az egyetlen gyors és valamennyire talán garantált rész a buliban.

Számokat akartam hallani, és BüdösCsirke gazdája nem is titkolózott:

200-ról indultunk, 800 lett a vége (USD) + 75-25 a részesedés.

230 ezer garantált forint + ki tudja, mennyi a részesedésből egy nem egészen egyperces, szórakozásból forgatott videóért? Nem rossz biznisz és még annál is gyorsabb:

Április 4-én töltöttem fel, és 9-én jöttek a megkeresések, 10-én pedig a szerződés. Viszonylag gyorsan lecseng egy ilyen, úgyhogy nem nagyon érdemes sokáig húzni szerintem. Jövő héten már más macska lesz a stár.

A pénzt is hamar átutalták, konkrétan két nappal a megállapodás után.

Akkor most az van, hogy Kincső felmond, és elmegy macskaidomárnak, hogy mostantól ilyen cukiságvideókból éljen?

Dehogyis. Azért ez nem egy karrierterv. Igazából egy végtelenül flegma, mindent leszaró állat egyébként, arra sem tudtam rávenni az elmúlt hét évben, hogy ne pisálgasson mellé, amikor kedve tartja, úgyhogy a trükkökre betanításra elég kicsi az esély. De persze, engem is kíváncsivá tett ez az egész, hogy hogyan működik, meg mit lehet belőle kihozni.

Egyelőre itt tartunk. Kincső a hónap végén kapja meg az első összesítést arról, hogy az ügynökének sikerült-e több helyre is elpasszolnia a videót, és ha igen, mennyi abból a bevétel. Ekkor fog eldőlni, hogy a háziállataink levideózása csak remek zsebpénzforrás, vagy akár még annál is sokkal több. A témára ezért egyszer még mindenképp visszatérünk, addig is jó videózást!