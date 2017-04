Nem kapott politikai menedékjogot Kanadában Mohácsi Viktória

Mohácsi Viktória jogvédőként dolgozott az SZDSZ-ben politizált, a Medgyessy-kormány idején az oktatási minisztérium roma és hátrányos helyzetű gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztosa volt, majd 2004 és 2009 között képviselő az Európai Parlamentben. 2011-ben a Népszabadság írta meg, hogy Mohácsi Kanadába költözött, és politikai menedékjogot kért Torontóban.



Mohácsi 2010-ben (AFP PHOTO / Virginie Montet) Fotó: VIRGINIE MONTET

A politikus 2012-ben beszélt először az indokairól a kanadai CBC tévének. Azt mondta, azért kért menedékjogot, mert miután kritikát fogalmazott meg a a 2008-ban és 2009-ben elkövetett romagyilkosságok felderítésének lassúsága miatt, életveszélyes fenyegetéseket kapott Magyarországon. Mohácsit az is sokkolta, hogy a nyomozás részleteit a Gyurcsány-kormány 80 évre titkosította, ugyanis - Mohácsi szavai szerint - „egyesek szerint összefüggésbe hozhatnak néhány állami tisztségviselőt a gyilkosokkal”. Ennél többet azonban nem volt hajlandó mondani, mert ezzel 15 évnyi börtönt kockáztatott volna, és arról is beszélt, hogy fél, a magyar titkosszolgálat keze Kanadáig is elér.

Az 5 éve húzódó menedékjogi ügyben most a Magyar Nemzet szerint döntés született:

Kanada elutasította Mohácsi kérelmét.

Mohácsi azt mondta, meglepte a döntés, és megerősítette, hogy április 10-én már részt vett az első, hazatelepítéssel kapcsolatos meghallgatáson. De azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy a jövőben Magyarországon tervezi-e folytatni az életét.

Nem sokkal Mohácsi 2012-es interjúja után az akkori kanadai konzervatív kormány biztonságos országnak minősítette Magyarországot, sok más állammal együtt, és csökkentette az elbírálásra váróknak nyújtott támogatásokat. Ennek hatására lecsökkent a magyar menedékkérők száma, pedig korábban a magyarok vezették ezt a listát. A liberális Trudeau-kormány 2015-ös hatalomra kerülése óta azonban újra egyre több menedékkérő érkezik Magyarországról is. (Magyar Nemzet)