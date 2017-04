Bődületes simicskázással és sorosozással válaszol a Jobbik plakátjaira a Fidesz

Április 1-én jelentették be, hogy plakátkampányba kezd a Jobbik, és nagy tempóban el is lepték az országot a "Ti dolgoztok, ők lopnak!" feliratú molinók. Nem sokkal később mi is hírt adtunk róla, hogy már készül az ellencsapás, és a kormány Vona-bábukkal válaszolna a Jobbiknak, amiket Simicska Lajos felülről táncoltat. Nem volt ez nagy titok, Németh Szilárd is beszélt róla pár nappal a jobbikos sajtótájékoztató után. Aztán két héttel később a HVG már arról írt, hogy mégsem lesz plakátozás, a Fidesz inkább nem áll bele a meccsbe.

Most mégis megérkezett a válaszkampány, és megérte várni: Simicska és Vona mellé felsorakozott Soros és Botka is. Utóbbi kicsit váratlan fejlemény: ezt az összefüggést eddig nem forszírozta a kormánymédia, de valószínűleg csak így állt össze a "milliárdosok bábjai koncepció", a vizuális kivitelezés pedig igazodott stratégiához. A történet azzal teljes, hogy a kormány és a Fidesz végül úgy tesz, mintha nem ők állnának bele a pocskondiázásba, és elegánsan a Fidelitasra tolják a feladatot.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI/MTVA

A sajtótájékoztatón az elnök Böröcz László "kilóra megvett" Vona Gáborról, "csicskapártról", "bábpártokról", Sorossal összefüggésben pedig "1 millió bevándorló betelepítéséről" beszélt. Annyi értelme azért volt azért a kiállásának, hogy elárulta: 2000 plakátot helyeznek el országszerte, és azt is mondta még, hogy



"itt az ideje, hogy a milliárdosok napfényre kerüljenek, s a milliárdosok orrára koppintsanak".