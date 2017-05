Elon Musk a föld alá terelné a városok autóforgalmát

A világ egyik legbefolyásosabb techvezetője egy TED-es előadáson beszélt többek között arról, hogyan fog szerinte átalakulni a világ közlekedése.

A legnagyobb izgalmat kiváltó ötlete már napokkal korábban kiszivárgott, most viszont az egész előadás felkerült végre a TED honlapjára. Musk legnagyobb dobása egyértelműen annak a videónak a bemutatása volt, amin azt látni, hogy a városi terek alá épített alagútrendszerbe vezetné le az autóforgalmat.

A projektet a legutóbb létrehozott vállalata, a Boring Company szeretné kivitelezni. Musk szerint nincs határa annak, hogy milyen mélyen lehet alagútakat építeni a városok alá, hiszen a legmélyebb bányák jelenleg is sokkal mélyebben fekszenek, mint amilyen magasak lettek a legmagasabb épületeink.

Musk állítólag a Los Angeles-i közlekedésben szenvedve állt elő az új projektekkel. A bemutatott videón azt látni, ahogy Tesla autók egy városi közlekedési szituációból alászállnak a mélybe, hogy ott forgalommal nem találkoza egy saját sávban haladhassanak gond nélkül.

Saját elmondása szerint is csak idejének 2-3 százalékát szánja jelenleg az alagútprojektre, a Tesla, a Space X, a Neuralink projekt vagy a napelemes kihívások is mind elsőbbséget élveznek most nála. Ennek ellenére szerinte jó eredményeket sikerült így is elérniük a tervezésben.

Arra azért nem szabad számítani, hogy nagyon rövid időn belül ilyen alagútak bukkanjanak fel a nagyvárosok alatt, döbbenetes mennyiségű engedélyezés és hatástanulmány kéne ahhoz, hogy akár csak egyetlen sáv megépülhessen valahol.

Musk másik nagy terve, hogy újfajta fúróeszközöket tervezzenek, melyek hatékonyabban tudnak alagútat fúrni a jelenleg ismert, általa csak csigalassúnak nevezett technológiánál.

A konferencián kérdezték arról is, hogy szerinte mikor válik valósággá, hogy az emberek önvezető autóval közlekedjenek, és közben szundítsanak egyet a volán mögött. Musk szerint meglehetősen közel vagyunk ehhez, két éven belül bekövetkezhet mindez.

Ugyan valóban egyre több önvezető autó modellje jelenik meg, de azért a tömeges elterjedésük még sokak számára futurisztikusan hat. Musk viszont jóval optimistább, szerinte a szűk közeljövőben már radikálisan átalakíthatja ez a közlekedési forma a városainkat és az életünket.

Beszélt arról is, hogy nem szabad készpénznek venni, hogy az emberiség eljuthat másik bolygókra. Akármennyire fontos lenne is, hogy több bolygón élő fajjá váljunk, nem szabad azt gondolni, hogy a technológiai fejlődés majd egyenesen elvezet minket ide. Rengeteg ember kemény munkája és összefogása kell ahhoz, hogy ez a cél megvalósulhasson.

Musk, aki mostanában a Mars kolonizációján gondolkodik, nem szereti, ha az emberiség megmentőjeként beszélnek róla, derült még ki a videóból. Sokkal inkább szeret úgy gondolni magára, mint akit foglalkoztat a jövő és közben nem akar szomorú lenni. (Mashable)