A németek és a franciák százmilliárd eurós számlát nyújtanának be Nagy-Britanniának

A Financial Times ír arról, hogy Franciaország és Németország még az eddiginél is szigorúbb követeléssel állt elő a britekkel szemben, ami a lap becslése szerint a 100 milliárd eurót is elérheti.

Miután több tagállam is kérte, hogy számolják újra a britekre eső költségeket, az EU tárgyalódelegációja meg is tette ezt. Míg korábban Juncker 60 milliárd euró körüli összeget saccolt, ez jelentős drágulást jelent most, annak ellenére is, hogy becslések szerint azért britek mérlege hosszabb távon végül kisebb lehet, mint a 100 milliárd eurós összeg.

Azt, hogy mennyibe fog kerülni végül a brexit, meglehetősen nehéz persze kiszámolni. Függ ez attól, hogy Nagy-Britannia mikor lép ki végül, hogy milyen költségeket kell állniuk, jár-e nekik vissza mondjuk fejlesztési pénz és így tovább.

Maga a számla kérdése máris komoly akadályt gördített egy sima brexit elé: Theresa May brit miniszterelnök állítólag a briteknek kiállított számla ötletét is elvetette, miközben múlt szerdán Jean-Claude Juncker EB-elnökkel vacsorázott.

Az EU főtárgyalója, Michel Barnier szerint nem lesz végleges összeg megállapítva a tárgyalások végéig, a briteknek pedig lehetőségük lesz több lépcsőben fizetni. Ugyanakkor azt akarja, hogy a britek egyezzenek bele a módszertani kérdésekbe még azelőtt, hogy a kereskedelmi tárgyalások megindulnának. A tervek szerint szerdán fog benyújtani egy tervezetet, amiben szerepelhet már egy feltételezett összeg is.

Az FT úgy számol, hogy 80-100 milliárd euró között lehet az az összeg, amit elvárhatnak a britektől, de hosszabb távon, azzal párhuzamosan, hogy bizonyos EU-s hiteleket megtérítenek közben és hogy járhatnak EU-s források is az országnak, az összköltsége Nagy-Britanniának 55-75 milliárd euró között alakulhat majd.

Arról is nagy vita van persze, hogy pontosan miért kéne fizetni a briteknek. Kezdve a Kelet-Európába járó fejlesztési pénzektől, a mezőgazdasági támogatásokon át az infrastrukturális és adminisztratív kiadásokig. És ugyan brit politikusok szeretik hangoztatni, hogy ha egyszer kiléptek, többet nem lesz semmiféle anyagi kötelezettségük az EU felé, az unió vezetői világosan jelezték, hogy ha Nagy-Britannia kapcsolódni szeretne az EU belső piacához, akkor bizony lesz. (Financial Times)