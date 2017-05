A Washington Post szerint Trumpnak ki kellene tiltania az USA-ból a CEU-törvény és a civiltörvény megfogalmazóit és beterjesztőit

A Washinton Post írt egy cikket arról, hogyan tarthatna be az Egyesült Államok vezetése az egyre autoriterebbé váló magyar kormánynak. A cikk 5 javaslatot tesz ehhez:

Végre egy rendes karrierdiplomatát kell nagykövetként Budapestre küldeni. A Washington Post megemlékezik arról, hogy a korábbi nagykövet, Colleen Bell tévés producer volt, így kapta meg az Obama-adminisztráció idején a budapesti pozíciót cserébe a kampány idején nyújtott támogatásáért. A Washongton Post szerint ennek a gyakorlatnak véget kell vetni, a magyar kormánnyal ugyanis egy kipróbált diplomatának kell kapcsolatot tartania. Trumpnak nyilvánvalóvá kell tennie, hogy Orbán nem szívesen látott vendég a Fehér Házban. Az amerikaiaknak vissza kell fogniuk a katonai együttműködést Magyarországgal. A Washington Post szerint ha a CEU-törvényt nem módosítják, és a civiltörvényt elfogadják, vízumtilalmakat kell kivetni azokra a kormányzati tisztviselőkre, akik részt vettek a két jogszabály megfogalmazásában, beterjesztésében és elfogadásában. A lap felidézi azt is, hogy korábban volt már ilyesmire precedens, amikor az USA 2014-ben kitiltott 6 magyar kormányzati tisztviselőt, köztük Vida Ildikó NAV-elnököt. Washingtonnak sürgetnie kell az EU-t és Berlint is, hogy nézzen jobban Orbán körmére.

A cikkben a javaslatok mellett fontos az is, hogy a magyar kormány már az amerikai külpolitikai érdekekkel és a jogállamiság alapvető értékeivel szembemenő testületként jelenik meg. Leírják, hogy míg Washington az atommegállapodás megsértésével és terrorizmus finanszírozásával vádolja Iránt, addig Magyarország nukleáris megállapodást köt az iszlám köztársasággal. Ez pedig nem a demokratáknak, hanem főleg a Trumpot támogató republikánusoknak nem férhet bele. Ezen kívül felhánytorgatják azt is, hogy Orbán kapcsolatba került a terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt az FBI által is körözött Ghaith Pharaonnal. (Washington Post)