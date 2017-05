Elkaszálta az NVB a Momentum népszavazási kezdeményezését, amivel Orbán és Gyurcsány sem lehetett volna újra miniszterelnök

A Momentum még április elején jelentette be, hogy népszavazási kezdeményezéseket adtak be a CEU megmentése érdekében, és egy másik témában is: kérdésük két ciklusban maximálná a miniszterelnöki megbízatás idejét. Egészen pontosan ezt a kér kérdést nyújtották be:



„Egyetért-e Ön azzal, hogy a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény úgy módosuljon, hogy ne lehessen miniszterelnöknek javasolható és megválasztható az a személy, akit korábban az Országgyűlés legalább két alkalommal miniszterelnöknek megválasztott?”



„Egyetért-e Ön azzal, hogy ne lehessen miniszterelnöknek javasolható az a személy, akit korábban az Országgyűlés legalább két alkalommal miniszterelnöknek megválasztott?”



Kedden mindkét kérdést elutasította a Nemzeti Választási Bizottság.

A Momentum matricája egy propagandaplakáton a Combinón. Fotó: Botos Tamás

A Momentum szerint a beadványaik jogilag helyesek, és nem is fogadják el a döntést, ezért az NVB határozatát meg fogják támadni a Kúrián. Közleményükben ezt írták:

„Ezzel az NVB Orbán hatalmát védi ahelyett, hogy független szervként az emberek érdekeit és a társadalmi párbeszédet szolgálnák.

Az NVB két jogi »érvvel« indokolta a kérdések elutasítását.

Először is szerintük a kérdés Alaptörvény módosításra irányul, ezért nem lehet róla népszavazást tartani. Ez az érvelés nem állja meg a helyét. A kérdés szövegében is benne van, hogy nem az Alaptörvényt, hanem a kormány tagjainak jogállásáról szóló törvényt kell módosítani. Azt a törvényt, amely szabályozza a miniszterelnök választhatóságának feltételeit: például kimondja, hogy csak olyan személy lehet miniszterelnök, aki büntetlen előéletű. A Momentum népszavazási kérdése ezen feltételek mellé emelné be azt, hogy ne lehessen olyan személy miniszterelnök, akit már korábban kétszer megválasztott az Országgyűlés. Ebből kifolyólag tehát egyértelmű, hogy a kérdés nem irányul Alaptörvény módosításra. Sajnos az NVB nem indokolta meg, hogy szerintük miért irányulna a kérdés Alaptörvény módosításra, ezért nem tudjuk, hogy ők miért gondolják másképp.

Másrészt az NVB szerint nem egyértelmű, hogy a kérdés csak két egymást követő ciklusra vonatkozik vagy megszakításokkal is érvényes. Mivel a kérdés csak annyit mond ki, hogy akit már kétszer megválasztottak, azt ne lehessen harmadszor is megválasztani, ezért egyértelmű, hogy a kérdés nem csak egymást követő ciklusokra vonatkozik. Az NVB egy gumifogalmat használva akarja megerősíteni a jogilag gyenge érvelését.”