Kocsis István benézett a paksi bővítésért felelős miniszter eskütételére

Kocsis István tűnt fel a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János eskütételén a szakértői páholyban, közvetlenül a miniszter mellett foglalt helyet – írja a Hír Tv.

Ezzel Kocsis ráerősített azokra a korábbi sajtóértesülésekre, miszerint remek orosz kapcsolatait mozgósíthatta a paksi bővítés ügyében is.

Kocsis korábban az MVM – és így a paksi erőmű – vezetője is volt, majd a BKV vezérigazgatójaként is dolgozott. Jelenleg is büntetőeljárás zajlik vele szemben hűtlen kezelés miatt, mivel a vád szerint ő és több társa milliárdokkal károsíthatta meg az MVM Zrt.-t. Kocsist ugyan első fokon felmentették az ügyben, a Pécsi Ítélőtábla tavaly májusban hatályon kívül helyezte a nem jogerős felmentő ítéletet. Egyúttal Kocsissal és három társával – a másod-, a heted- és a nyolcadrendű vádlottal – szemben új eljárás lefolytatását rendelte el.