A konzervatívok nagyot szakítottak, a Ukip a jelentéktelenség szélére sodródott a brit helyhatósági választásokon

Miután tavaly Nagy-Britannia lakossága, kis többséggel ugyan, de megszavazta a kilépést az Európai Unióból, nagy talány volt, hogy mi lesz azzal a politikai formációval, ami egész létezését a brexit elérésére húzta fel.



Az idegengyűlölő és EU-ellenes Ukip most úgy fest, hogy nem tudott kitalálni egy olyan üzenetet, amivel átmenthetnék magukat a brexit utáni brit politikába. Nagy-Britannia szerte tartottak tartományi választásokat, és az eddigi eredmények alapján sehol nem kíváncsiak többet a pártra: több mint 80 képviselői helyet veszítettek el.

A választás legnagyobb nyertese a Konzervatív Párt volt, ami kedvező előjel az öt hét múlva esedékes általános választások elé.

Nigel Farage, a Ukip EP-képviselője Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

A Ukip egykori alapítója, Arron Banks egy sporthasonlattal élt: e szerint olyan a helyzet, mintha a párt egy versenyautó lenne, ami már a verseny első kanyarjában a tömegbe csapódott, megölve a sofőrt és a nézőket is. Azaz nem kedvező a helyzet.

Szerinte May teljesen átvette a párt korábbi üzeneteit, és az előrehozott választás a lehető legrosszabb hír volt a párt számára.

A Ukio 2014-ben volt a csúcsán, az ország harmadik legnagyobb pártja voltak, és végül a 2015-ös választásokon 13 százalékot kaptak.

A pártot az utóbbi időben egymást érték a botrányok: Nigel Farage egy éve mondott le, a helyére érkező Diane James pedig szinte azonnal továbbállt. A párt egyik EP-képviselője, Steven Woolfe pedig azután lépett ki, hogy egy másik képviselő kórházba juttatta.

Az önkormányzati választások másik nagy vesztese a Munkáspárt volt: több olyan tartományban is helyeket veszítettek a toryk javára, ahol a brexitre szavaztak a választók.

Még nem minden tartományból érkeztek be a végeredmények, úgyhogy arról megoszlanak egyelőre vélemények, hogy a Labour katasztrofális eredményekkel végzett-e vagy csak szolid visszaesés történt, de az biztos, hogy a forduló legnagyobb nyertese a Konzervatív Párt. Ahogy nemrég írtuk, May ügyes taktikai húzással a jelek szerint simán akár történelmi vereséget is mérhet a júniusi általános választásokon. (BBC, Guardian, Financial Times)