Juncker szerint az angol nyelv szép lassan el fogja veszíteni jelentőségét Európában

Az Európai Bizottság elnöke Firenzében beszélt diplomaták és szakértők előtt, és látványosan folytatta azt a diplomáciai hadviselést, ami a brexites tárgyalások mentén megindult az utóbbi hetekben.

Juncker a brexitet egy tragédiának nevezte, majd arról beszélt, hogy az angol nyelv lassan, de biztosan el fogja veszíteni fontosságát Európában. Juncker ekkor még angolul beszélt, de ezután átváltott franciára, és úgy folytatta: "Franciaországban választás van, és azt akarom, hogy értsenek".

Az EB elnöke ezután arról beszélt, hogy a britek az óriási történelmi sikerek és a jelenlegi gazdasági növekedés ellenére döntöttek úgy, hogy kiszállnak az EU-ból. Azt is megígérte, hogy a Nagy-Britanniával zajló tárgyalások teljesen transzparensek lesznek, majd hozzátette, hogy senki ne feledje, nem az EU döntött úgy, hogy elhagyja Nagy-Britanniát, hanem fordítva történt.

Csütörtökön Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is arról beszélt, hogy Theresa Maynek némi mértékletességet és tiszteletet kéne mutatnia a tárgyalások során. Ez azután történt, hogy miután kiszivárgott a német lapokban, milyen konfliktusokkal terhesen zajlott May és Juncker vacsorája, a brit miniszterelnök arról beszélt, hogy a Bizottság és egyes, meg nem nevezett brüsszeli tisztségviselők megpróbálják befolyásolni a júniusi brit választások kimenetelét.

Tusk ugyanakkor mindkét felet figyelmeztette, amikor arról beszélt, hogy ezek a tárgyalások eleve nagyon kemények lesznek, és ha már az érdemi munka előtt veszekedni kezdenek a felek, akkor pedig lehetetlenné is válnak.

Arról, hogy mi lehet az angol nyelv sorsa a brexit után, tavaly részletesebben is foglalkozunk, érdemes azt is elolvasni. Spoiler: nem valószínű, hogy egyhamar elveszítené a jelentőségét az EU tagállamaiban. (via Guardian)