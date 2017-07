Az első ugrások a 2,1 milliárd forintos Batthyány téri ugrótoronyból!

Az első csobbanások a Batthyány téri ugrótoronyból:

Az úszóvébé szupertoronyugró versenyszámát fogják itt, ezen a 2,1 milliárd forintból épült ideiglenes toronynál megrendezni, ahol az összesen 35 versenyző minden egyes pontozott ugrás a teljes költségre vetítve 15 millió forintunkba fog kerülni.

A vébé után lebontandó torony egy ugrásra vetített költségei most pár, a kánikulában a munka után kikapcsolódó vendégmunkásnak hála sokat javult. A jelenségre a magyar blogszcéna egyik legendája, a legendás Apple-fanboy, handras figyelt fel, és ő is osztotta meg velünk is a videót. Köszönjük!