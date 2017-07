Az orosz különleges alakulatok embereiből verbuvált motoros banda őrködik a rend fölött Floridában

Van Floridában egy különös motoros banda, ami nem zsarolással, védelmi pénzek beszedésével és drogkereskedelemmel foglalkozik, mint a hírhedt egyszázalékos (1%er) amerikai bandák, a Hells Angels, a Mongols vagy a Bandidos, hanem kifejezetten a törvény és a rend pártján áll: tagjai saját hitvallásuk szerint bűnüldözéssel foglalkoznak, és „magasztos erkölcsi és etikai értékek, a bizalom és az elkötelezettség” mentén működnek.



Ennél egy fokkal különösebb, hogy a floridai bandát úgy hívják, hogy Spetsnaz M.C., amiből az M.C., mint köztudott, a motorcycle club rövidítése, a Spetsnaz pedig nem más, mint az orosz hadsereg és biztonsági szolgálat különleges alakulatainak neve (oroszul Спецназ, ejtsd: szpecnaz) – olyasmi, mint az amerikaiaknál a Delta Force vagy a briteknél a SAS.



A név egyáltalán nem felvágás, mint a kínai piacos FBI-póló: ezt a motoros klubot valóban az orosz hadsereg és a titkosszolgálat, a KGB-utód FSZB volt, illetve máig is aktív tagjai alapították és tartják fenn a pálmafákkal, színes napernyőkkel és golfkocsis nyugdíjasokkal tarkított Dél-Floridában. A banda eredeti elnöke, German Bickbau (kódnév: Taran) Oroszországból, Tatárföldről, Kazánból származik, de már jó ideje seriffhelyettesként tevékenykedik Floridában; áldozatos munkájáért több hivatalos kitüntetésben is részesült, és „az első orosz-amerikai rendvédelmi motoros klub” elnökeként tartja számon magát.



A Spetsnaz transzatlanti szellemiségű jelvénye, orosz és amerikai zászlóval

A klub alapításában viszont évekkel ezelőtt nem a floridai rendőrség segédkezett, hanem az orosz FSZB volt tisztje, Szvjatoszlav Mangusev, aki 2010 óta az államban él, és elsősorban a helyi ingatlanpiacon, másodsorban biztonsági vonalon ért el kiemelkedő sikereket.



A KGB, az FSZB és a Spetsnaz M. C. logója. Ismerős?

Mangusevnek több ingatlancége is van Floridában, emellett kifejezetten erős szálak fűzik Oroszországhoz, ahol a titkosszolgálatokat elhagyó veteránokból szervezett privát biztonsági szolgálatot, amit az FSZB különleges terrorelhárító csoportjáról, az Alfa csoportról Alfa-Antikriminalnak nevezett el. Mangusev, aki ott ül az orosz biztonsági cég igazgatótanácsában, olyan komolyan veszi a toborzást, hogy 2010-ben a Szevodnyának adott, ártatlannak induló interjújában Kossuth Lajost megszégyenítő beszédben szólította meg a titkosszolgálatok volt alkalmazottait: „Végül azokhoz a tisztekhez szeretnék fordulni, akik holnap hagyják el a rendszert – mondta. – Ne féljenek átlépni azt a láthatatlan vonalat, ami elválasztja a szolgálatot az állampolgártól. Senkit nem hagyunk a tűzvonalban! Várunk rátok, bajtársak!”



Hogy igazán kerek legyen a történet, Mangusev Floridában is alapított egy biztonsági céget, amit szintén az FSZB-s elitcsoportról nevezett el Alpha-Anticriminal LLC-nek, nem beszélve egyik jól menő amerikai ingatlancégéről, az Alpha Realtyről, ami ugye szintén alfa, és ami weboldalán büszkén hivatkozik partnerére, a titkosszolgákból verbuvált oroszországi biztonsági anyacégre, az Alfa-Antikriminalra.







A moszkvai és miami Alpha Realty partnere: az orosz Alfa-Antikriminal

Mangusevből ezzel együtt valószínűleg nem lehetett volna olyan menő ingatlanmágnás Floridában, mint amilyen lett belőle, ha nincs egy orosz üzletfele, Igor Zorin, aki szintén nem akárki.



Bár Zorin Szpencaz- és FSZB-múltjáról nem tudni, az biztos, hogy ő az egyik stratégiai fontosságú orosz állami médiacég, az RSZVO igazgatója – a vállalat rádióműsororok és vészjelzések sugárzásával foglalkozik, emellett ez a cég végzi a moszkvai Vörös téren zajló katonai felvonulások hangosítását, alkalmanként csillagászati összegekért.

Igor Zorin még tiszt korában

A volt titkosügynök, Mangusev Zorinnal való gyümölcsöző együttműködését mi sem mutatja jobban, mint hogy Mangusev biztonsági vállalkozásai 2015-től mostanáig legalább 2,4 millió dollárnyi megrendelést kaptak a Zorin által vezetett orosz állami cégtől. Floridában ugyanakkor Mangusev Zorin nevére íratott egy olyan céget, aminek a tulajdonában volt egy 1,5 millió dolláros bérház. Na és ki vette át 2013-ban Mangusev egy évvel korábban bejegyzett floridai biztonsági cégét, az Alpha-Anticriminal LLC-t? Igor Zorin, ki más.

Zorin, aki évi 4,5 millió rubeles (20 millió forintos) fizetést vesz fel az orosz államtól, Mangusev amerikai cégei révén legalább 8-9 millió dollár értékű ingatlannal rendelkezik Florida déli részén úgy, hogy mindezt természetesen nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában, aminek kitöltése Oroszországban minden vezető állami alkalmazott számára kötelező.

Florida, az orosz paradicsom

A 2007-ben kitört amerikai ingatlanpiaci válság, ami nem sokkal később globális gazdasági krízishez vezetett, különösen érzékenyen érintette a floridai ingatlanbefektetőket: a dollármilliókból felépített óceánparti üdülők, szállodák és bérházak egyik napról a másikra elértéktelenedtek, és sokáig nem lehetett tudni, kilábal-e az piac a válságból, és ha igen, mikor. A Floridában a még Szocsinál és több napfényt, tengerpartot és pompát kereső, olajból, gázból és privatizációból meggazdagodott orosz elit viszont fittyet hányt a válságra, sőt az összeomlás lehetőséget teremtett neki arra, hogy megvesse a lábát a floridai ingatlanpiacon.

Az orosz jövevények, így Szvjatoszlav Mangusev egyik kedvenc műveleti területe a dél-floridai üdülővároska, Sunny Isles Beach lett, ahol több felhőkarcoló is egy közismert ingatlanmágnás, bizonyos Donald Trump nevét viseli (Trump Grand, Trump Palace, Trump Royale, Trump Towers II, Trump International Beach Resort, stb.)



Sunny Isles Beach: balra a Trump Grand, középen a Trump Palace Fotó: Google Street View

Trump, akiből időközben titokzatos úton-módon amerikai elnök lett, közvetlenül nem tulajdonolja ezeket az épületeket, viszont licensszerződések keretében a nevét adja hozzájuk, a bevételekből pedig busás hasznot húz. A Floridában ingatlant kereső oroszoknak, akiknek kifejezetten bejön az aranymázas-stukkós-dukkós Trump-féle gusztustalanság, kapóra jött a válság, és sorra vásárolták maguknak az ingatlanokat Sunny Isles Beachen és környékén – olyannyira, hogy a helyi ingatlanosok szerint a vásárlók túlnyomó többsége nem is olyan rég még többségében orosz anyanyelvű volt (Zorinnak az egyik Trump-épületben van lakása, Mangusev egyik cégét pedig természetesen Trump Palace 4702-.nek hívják).

És bár a 2014-ben a Krím bekebelezése miatt Oroszországra kirótt amerikai szankciók miatt most kevesebb orosz ingatlanvásárló érkezik Sunny Isles Beachre, a települést helyben csak úgy emlegetik, hogy Kis Moszkva, ahol egymástól kőhajításnyi távolságra sorakoznak az orosz nyelvű, orosz hasú nagyközönséget kaviárral és lazaccal kiszolgáló élelmiszerüzletek és éttermek, mint a Kalinka vagy a Matryoshka.

A Matryoshka Sunny Isles Beachen Fotó: Google Street View

A Floridában kavaró orosz titkosszolgálati szakemberek szoros együttműködését az anyaországgal mi sem mutatja jobban, mint hogy a Mangusev közreműködésével létrehozott motoros banda, a Spetsnaz 2015-ben megalapította oroszországi tagozatát (chapter), egyben szövetségre lépett a Mangusev-féle, FSZB-s veteránokból álló biztonsági céggel, az Alfa-Antikriminallal – az eseményt a tagok a felvételek tanúsága szerint a Vörös téren bőrmellényben végrehajtott, jó hangulatú pózolással ünnepelték meg.



Motoros Szpecnaz a Vörös téren Fotó: Spetsnaz M. C.

A Spetsnaz M.C. ugyanakkor bejelentkezett Vlagyimir Putyin hűséges motoros bandájánál, az Éjjeli farkasoknál, hogy velük is szövetségre lépne, de hogy mit válaszoltak a farkasok, azt nem tudni. Annyi biztos, hogy a banda vezérét, a Sebész néven ismert Alekszandr Zaldosztanovot 2014-ben az amerikaiak komoly szankciókkal sújtották (nem utazhat be az USA-ba, esetleges ottani érdekeltségeit pedig befagyasztották), miután kiderült: a krími konfliktus idején orosz oldalon harcba szálló Éjjeli farkasok paramilitáris egységei elraboltak egy ukrán határőrt, megostromoltak egy tengerészeti bázist, kicsempésztek az országból egy magas rangú ukrán hivatalnokot, részt vettek a szeparatista harcosok toborzásában. és „szoros kapcsolatban állnak az orosz titkosszolgálatokkal”. (Az Éjjeli farkasok Magyarországon is évről évre tiszteletét teszi, mert a Vörös hadsereg nyomdokaiban rajtunk keresztül vonulnak Berlin felé, hogy megünnepeljék a Győzelem napját.)

Vlagyimir Putyin és Alekszandr "Sebész" Zaldosztanov az Éjjeli farkasok élén Fotó: Alexsey Druginyn/RIA Novosti

Szvjatoszlav Mangusev, Igor Zarin és a Spetsnaz M.C. viselt dolgaira nemrég a Transparency International nyomán a Miami Herald világított rá – mintha Hunter S. Thompson újraírta volna Tolsztojt, szörnyülködött az Esquire –, de az oknyomozó újságírók a motoros klubnak feltett kérdéseikre mindössze annyi választ kaptak, hogy German Bickbau, a tatárföldről érkezett seriffhelyettes már egy éve nem klubelnök, és hogy a Spetsnaz M. C. amúgy is felszámolás alatt áll, ami feltehetően a hirtelen megnövekedett közérdeklődésnek tudható be.