Vége lehet a Forma-1-es Brit Nagydíjnak, túl drága a verseny a silverstone-i pálya szervezői szerint

Veszélybe került a Forma-1-es Brit Nagydíj jövője, miután a szervezők két év múlva életbe kívánják léptetni a szerződésből számukra kilépést biztosító záradékot, ha maradnak a mostani feltételek.



"Azért hoztuk meg ezt a döntést, mert a jelenlegi szerződés feltételeivel a Brit Nagydíj számunkra pénzügyileg nem életképes" - mondta John Grant, a futamot szervező Brit Autóversenyzők Klubjának (BRDC) elnöke. A 2026-ig érvényben lévő szerződés egyik záradéka szerint a 2019-es szezon után a silverstone-i pálya tulajdonosának lehetősége van felmondani a megállapodást, illetve annak részleteiről újra tárgyalni.

Grant konkrét adatokkal támasztotta alá a társaság döntését:

"Két éve 2,8 millió font (978 millió forint) volt a veszteségünk, tavaly 4,8 millió, és a vasárnapi futam után is hasonlóra számíthatunk" - sorolta.

A BRDC szerint a verseny jogdíja 2015-ben még 11,5 millió font volt, 2017-re viszont 16,2 millió fontra nőtt, 2026-ig pedig 25 millió fontra emelkedik.

Silverstone a Forma-1 egyik tradicionális helyszíne: a sorozat első évadának első futamán ott állt rajthoz a mezőny 1950-ben, ráadásul Nagy-Britannia az egyik kiemelt hirdetési piaca a sportágnak, Lewis Hamilton pedig egyike a kevés mai igazán ismert Forma-1-es sztárnak.

A Financial Times szerint a jogtulajdonos Liberty Media nem is kíván majd tárgyalni a britekkel, mert attól félnek, hogy bármiféle engedmény hasonló alkudozásokat váltana ki más pályáknál is.

A költségek nem csak Angliában emelkednek meredeken, Magyarországon például lehet tudni, hogy 146 milliárd forintot fizet a kormány 2026-ig a Forma-1 rendezési jogáért.

Hogy ez kinek és miért éri meg, az teljes rejtély. (MTI, Financial Times)