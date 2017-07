Mégis tudósíthat a 444 a budapesti úszóvébéről

Örömhírt kapott szerdán a 444, illetve személyesen Botos Tamás a FINÁ-tól. Regisztrációs kérelme újbóli áttekintése után ugyanis megerősítették regisztrációját a július 14-én kezdődő úszó vébére, így a 444 mégis tudósíthat a sporteseményről.

Kedden még ennek ellenkezőjéről tájékoztattak minket, ahogy azt meg is írtuk. Idéztük is, ahogy angol nyelven sajnálkoznak efelett. De hol van már a tegnap, ha ma már, még ha tegnapi levelükkel szemben érzelemmentesen, már-már szenvtelenül, de arról is tájékoztattak, hogy mégiscsak sikeres volt az a fránya regisztráció. Egészen pontosan ezt írták:

Dear Tamás BOTOS,

Thank you for your registration to the FINA World Championships 2017 - Budapest (HUN). We can now confirm that your registration is approved.

You can log back in to view your profile and registration at anytime by visiting: https://registration.fina.org.

Remember to add your flight details when you have them available.

We look forward to welcoming you at the FINA World Championships 2017 - Budapest (HUN).



Kind regards,

FINA Office