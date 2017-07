Az amerikai igazságügy váratlanul vádalkut kötött egy pénzmosással vádolt orosszal, akit az ifjabb Trumppal találkozó ügyvédnő védett

Az amerikai igazságügyi minisztérium idén május 12-én váratlanul peren kívüli egyezséget kötött egy pénzmosás gyanújába keveredett orosz vállalkozóval. A hír önmagában is érdekes lenne, de a részletek teszik igazán azzá. Az igazságügyi minisztérium ugyanis minden előzmény nélkül, két nappal a büntetőper kezdete előtt állapodott meg hirtelen a vállalkozóval, Gyenyisz Kacivval, akinek az apja, Pjotr Moszkva megye egykori alkormányzója, ügyvédje pedig az a Natalija Veszelnickaja, akivel Donald Trump legidősebb fia, Donald Jr. tavaly nyáron annak reményében találkozott, hogy leleplező dokumentumokat kap majd tőle Hillary Clintonról.

Ez utóbbit maga Donald Trump Jr. ismerte be, nyilvánosságra hozva a találkozó szervezéséről szóló leveleket, amelyekben például arról ír Trump egyik üzletfele, a találkozó szervezésével megbízott Rob Goldstone, hogy az orosz kormány akar segíteni Donald Trumpnak, vagy legalábbis ártani Hillary Clintonnak.

Az ifjabb Trump azután hozta nyilvánosságra a leveleket, hogy a New York Times egyik cikkében egyértelműen arra utalt, hogy ismeri a találkozó részleteit. A lapnak akkor, még a levelek nyilvánosságra kerülése előtt Veszelnickaja még azt állította, hogy ő egyáltalán nem akart semmit se mondani az elnökválasztással kapcsolatban. Az ennek ellentmondó emailek nyilvánosságra hozatala óta nem nyilatkozott.

De most kanyarodjunk vissza a cikk elején említett peren kívüli egyezséghez. Az amerikai ügyészek eredetileg azzal vádolták a befolyásos orosz politikus fiát, Gyenyisz Kacivot, hogy Prevezon nevű ingatlanbefektető cégével több millió dollárnyi vagyont mosot tisztára New York-i ingatlanügyletekben. Ezek a tisztára mosott milliók pedig abból a 320 millió dolláros orosz adócsalási ügyből érkezhettek, amelyeket Szergej Magnickij leplezett le. Magnickijt az adócsalás leleplezése után nemhogy megdícsérték volna, hanem álságos vádakkal letartóztatták, és a börtönben rejtélyes módon életét vesztette. Az amerikaiak szerint a hatóságok végeztek vele, ezért büntetésből szankciókat hoztak az ügy orosz érintettjei ellen. Veszelnickaja állítása szerint csak ezeknek a szankcióknak a feloldásáért akart lobbizni az ifjabb Trumpnál.

A demokraták most azt feltételezik, hogy összefüggés lehet a váratlan egyezség, illetve Trump Jr. és Veszelnickaja találkozója között. "Némi aggodalommal írunk, mert ez a két eset talán összefügg, vagyis az igazságügyi minisztérium talán azért kötött az Egyesült Államoknak kedvezőtlen peren kívüli egyezséget, hogy leplezze ezeket a tényeket" - írták a képviselőház igazságügyi bizottságának demokrata tagjai a Trump egyik fő bizalmasának számító igazságügyi miniszternek, Jeff Sessionsnek - aki amúgy maga is belekeveredett az oroszügyi botrányba, mert ő maga is elfelejtett beszámolni miniszteri meghallgatásán találkozóiról különböző orosz diplomatákkal. (Via Business Insider)