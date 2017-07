Profin sikerült a Római-partot elpuszító mobilgát ellen tiltakozó helyi civilek magazinja

Megjelent a Hello Római - Lángos vagy beton című kiadvány, amit 15 ezer példányban nyomtattak ki és dobtak be az érintett lakosok postaládájába, de letölthető pdf-ként is.



Ez igazi helyiérdekű civil kiadvány, amire a pénzt a mobilgát, vagyis a ma ismert Római-part elpusztítása, lekövezése és lebetonozása ellen tiltakozó szervezetek, vagyis az Aquincum-Mocsáros Egyesület, a Civilek a Rómaiért Pjt, a Maradjanak a FÁK a Rómain, a Természetesen szeretjük a Rómait és az Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit gyűjtöttek össze.

A végeredmény ettől még lehetne lelkes, de ügyetlen, vagy rokonszenves ám olvashatatlan, a helyzet mégsem ez: a civil szerkesztők egyszerre informatív és még magazinként is élvezhető lapot, valódi olvasmányt raktak össze. Ami üdítően mentes bármiféle politizálástól, sőt inkább leleplezi, hogy Tarlós főpolgármester és Bús Balázs óbudai polgármester hogyan próbálták rátolni a politikát a lakóhelyük épségéért küzdő helyi lakosokra egy tökéletesen politikamentes témában. Itt azonban sokkal szélesebb a tiltakozás annál, hogy a primitív "aki mobilgát-ellenes, az kormányellenes ellenzéki" retorika működjön, pedig a főpolgármester vastagon próbálkozik vele.

A kiadvány azért is profi, mert az egyik legfontosabb kulcskérdéssel lényegében nem is foglalkozik. Méghozzá azzal, hogy igazából vajon miért is támogatja Tarlós főpolgármester körömszakadtáig azt a tervet, amiről már régen kiderült, hogy a hullámtérbe illegálisan építkezőkön kívül senkinek sem jó. Ez ugyanis bizonyítékok nélküli vádaskodáshoz vezetne csak.

A Hello Római inkább tárgyszerűen, ábrákkal és szakértők megszólatatásával próbálja bemutatni, hogy a tiltakozók szerint miért rossz az egész terv: miközben örökre elpusztítaná a ma ismert sétányt, fákat és természetes partot, árvíz idején még csak nem is lenne biztonságos, sőt durva kockázatokat rejtene tisztán árvízvédelmi szempontból is. Nem is beszéllve arról, hogy a gigantikus, talajba mélyedő résfalak miatt egész évben költséges szivattyúzásra lenne szükség miatta.

Az a lapban többször elemzett tény, hogy Tarlósék igazából tisztában vannak a mobilgát műszaki elégtelenségével, ezért megtartanák azt a Királyok útja-Nánási úti belső gátat, amiről máskor ők maguk állították, hogy nem alkalmas gátnak, szerintem egy rakás olyan olvasónak is breaking news-jellegű újdonság lesz, akik aránylag jól informáltak voltak a témában.

Aki nem mindent olvasott el eddig a mobilgátról, annak tökéletes bevezető a páros interjú Ébert Ágoston mérnökkel és a feleségével Ébertné Deák Gyöngyvérrel, akik jól érthetően, összeszedetten mesélnek a Római történetéről, a hullámtérről, és a korábbi és aktuális gáttervekről.

Erős anyag az is, amelyikben azt a Műszaki Egyetemen készült, igen sok ponton billegő szakvéleményt elemzik, ábrákkal, ami összehasonlította a vízparti és a Nánási úti gátépítés előnyeit és hátrányait.

A lap itt tölthető le, ez itt pedig a tiltakozók weboldala. A legközelebbi helyszíni esemény július 23-án lesz, a Római-parti FÁK Napja, a találkozó délután háromkor lesz a Hattyú csónakháznál.