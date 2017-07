Egy szovjet kémelhárító is ott volt ifj. Trump és az orosz ügyvéd rejtélyes találkozóján

Egy újabb emberről derült ki, hogy részt vett azon a tavaly júniusi találkozón, amelyen Donald Trump legidősebb fia egy orosz ügyvédet fogadott, hogy Hillary Clintonra terhelő adatokat kapjon, amelyeket állítólag az orosz állam küldött.

Ifj. Trump azt állítja, hogy végül semmilyen adatokat sem kapott Clintonról, az orosz ügyvédnő, Natalija Veszelnickaja pedig azt állítja, hogy semmi köze sincs az orosz kormányhoz, hanem csak egy ügyfeléért lobbizott valójában.

Ifj. Donald Trump. Fotó: JIM WATSON/AFP

Az NBC most azonban kiderítette, hogy Veszelnickaja magával vitt a találkozóra egy orosz-amerikai kettős állampolgárt is, aki még a szovjet időkben kémelhárítóként dolgozott. Ráadásul van olyan amerikai kormányzati hivatalnok, aki azt nyilatkozta, hogy a gyanú szerint az illető jelenleg is dolgozik az orosz szolgálatoknak.

Az NBC nem nevezte meg, hogy konkrétan kiről van szó, de beszéltek vele, és ő megerősítette, hogy ott volt ugyan, azt viszont tagadta, hogy még mindig az orosz titkosszolgálat embere lenne. Inkább lobbistaként tekint magára.

Ifj. Trump ügyvédje azt mondja, hogy ő is megkérdezte, hogy van-e orosz kormányzati kapcsolata, de a férfi ezt tagadta neki, és ki is nevette a kérdés hallatán. Neki úgy mutatkozott be, mint Emin Agalorov barátja. (Emin Agalorov egy azeri - orosz popénekes, aki még 2013-ból ismerte Trumpékat, és rá hivatkozva hozta össze a találkát egy brit közvetítő, a részleteket itt olvashatja el.)

Natalija Veszelnickaja. Fotó: YURY MARTYANOV/AFP

Veszelnickaja annyit elismert, hogy volt vele valaki, de nem mondta meg, hogy kicsoda.

A találkozón szintén ott volt Jared Kushner, aki Trump veje és tanácsadója, és az elnök akkori kampányfőnöke, Paul Manafort is. Ők nem hajlandók nyilatkozni most.

Friss: Az AP hírügynökség közölte a magát lobbistának tartó egykori szovjet kémelhárító nevét, eszerint Rinat Akhmetshin volt ott a találkozón.