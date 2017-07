Erdogan váratlanul hangüzenetet küldött a törökök telefonjaira

Törökországban sokan kaptak váratlan hangüzenetet mobiltelefonjukra szombaton este Recep Tayyip Erdogan elnöktől, aki az egy évvel ezelőtti elvetélt puccskísérlet évfordulója alkalmából üdvözölte honfitársait.



„Mint államfő, jókívánságaimat szeretném kifejezni Önnek a demokrácia és a nemzeti egység napja alkalmából”

- hallható a hangfelvételen, amelyet azonban csak a két legfőbb mobiltelefon-szolgáltatónak, a Turkcellnek és Vodafone-nak az előfizetői kaptak meg. A felvétel akkor indul, amikor a telefon gazdája éppen fel akar hívni valakit.

Az AFP francia hírügynökség beszámolt arról, hogy ez a váratlan üzenet vegyes fogadtatásra talált a törökök körében, az internetes közösségi oldalakon hozzászólások tömkelegét váltotta ki. Az elnök hívei természetesen dicsérték ezt a kommunikációs ötletet, de az ellenzők nem fukarkodtak a bosszús bírálatokkal.

„Ez most már sok! Behatolt a telefonunkba is. Rettenetes ez a pasi!”

- írta például az egyik ellenzéki képviselő.

A hírügynökség emlékeztet arra, hogy a tavalyi államcsíny-kísérlet után R. T. Erdogan aláírással küldött az elnök SMS-üzenetet törökök millióinak, s abban a hősies ellenállás folytatására buzdította őket.

Közben törökök ezrei várták a parlament előtt Erdogant, aki vasárnapra virradóra Isztambulból visszatért Ankarába, hogy beszédet mondjon az ankarai törvényhozásban, abban az időpontban, amikor egy évvel korábban a puccsisták lőni kezdték a parlament épületét.

A tömegben török nemzeti zászlókat lehetett látni, és annak a 249 civilnek az arcképét, akik tavaly a puccsistákkal szembeszállva haltak meg.

Erdogan szombaton Isztambulban az ő tiszteletükre emelt Mártírok emlékművét avatta fel a Boszporusznak nevezett hídnál, amelyet később az áldozatok emlékére Július 15-i mártírjai hídnak neveztek át.

A hídnál hatalmas török zászlókat lengető több tízezres (több hírügynökség szerint százezresnél is nagyobb) tömeg vonult fel szombaton a meghiúsított törökországi puccskísérlet áldozataira emlékezve.

A török hadsereg egyes alakulatai 2016. július 15-én kísérletet tettek az államhatalom megdöntésére, utakat, hidakat szálltak meg, illetve lőtték a parlament és az elnöki palota épületét is. Az összecsapásokban hivatalos adatok szerint 249-en vesztették életüket, rajtuk kívül az államfő szerint 35 puccsista halt meg. A lakosság támogatásával a puccsot leverték, amelyet követően a török kormány rendkívüli állapotot vezetett be az országban, és azóta is keményen fellép az általa terrorszervezeteknek tekintett csoportok ellen. (MTI)