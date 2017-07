Trump arról, hogy miért ment el a fia találkozni egy jogásszal, akit valószínűleg egy idegen hatalom küldött, hogy törvénytelenül szerzett lejárató információkat adjon át Hillary Clintonról: „Ez a politika!”

Hetek óta áll a bál az amerikai belpolitikában. Azaz a bál már 2016 óta áll, de amikor már azt hinné az ember, hogy bál már nem állhat jobban, az események mindig vesznek valami nem várt fordulatot, és kiderül, hogy mégiscsak tud jobban állni a bál, mint azelőtt. A legújabb botrány Donald Trump elnök körül, hogy kiderült:

a fia, a veje és a korábbi kampányfőnöke (aki azóta már idegen ügynökként regisztrálta magát, mert egy rakás pénzt elfogadott az előző ukrán elnök Putyin-barát pártjától) az amerikai elnökválasztási kampány idején részt vettek egy találkozón egy orosz ügyvéddel, aki azzal kecsegtette őket, hogy a Kreml környékéről származó lejárató információi vannak Hillary Clintonról, a demokraták elnökjelöltéről.

Talán nem is kell mondani: az ilyesmi a világ legtöbb országában illegális. Az Egyesült Államokban sem szabad elfogadni egy idegen állam segítségét, amikor az az idegen állam ilyen nyíltan be akar avatkozni az amerikai belpolitikába, sőt, szólni kellene a megkeresésről is az FBI-nak.

Trump fia ezt természetesen nem tette meg, és a múlt héten kiposztolt ímélváltásából az is kiderül, hogy úgy egyezett bele a találkozóba, hogy tisztában volt vele, mit kínál az ügyvéd.

Donald Trump amerikai elnök eddig nem ment bele mélyen, hogy megmagyarázza a történteket, inkább csak igyekezett elhessegetni a vádakat, és kisebbíteni a dolog jelentőségét. A fiát azzal próbálta védeni, hogy „magas minőségű személynek” nevezte.

Most kirakott egy újabb üzenetet a Twitterre, ami szerint mindenki elfogadta volna a találkozót a fia helyében, hiszen „Ez a politika”.

Abban persze igaza van az Elnök úrnak, hogy a politika, és a bűncselekmények között sokszor nagyon szűk a választóvonal, ebben az esetben azonban mégis úgy tűnik, mintha már a bűncselekmény-szférában járna a dolog.

Arról nem is beszélve, hogy ha ez csak politika, akkor miért kellett az utóbbi egy hétben össze-vissza hazudozva magyarázkodni róla?