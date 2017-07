Ötödik lett a 10 kilométeres úszásban Rasovszky Kristóf

Második számát úszta Balatonfüreden Rasovszky Kristóf. Öt kilométeren 7. lett a hétvégén, most 10 kilométeren javított, és ötödik lett. A 20 éves Rasovszky ezen a távon junior világ- és Európa-bajnok, okosabban is versenyzett, mint szombaton, ahol az elején élre állt, de elfogyott a végére. Most jobban osztotta be az erejét, 1:52:01.70 órás idővel csapott célba, a szám másik magyar versenyzője, Székelyi Dániel a 21. lett.

A számot az olimpiai bajnok holland Ferry Weertman nyerte, ezzel ő lett az első férfi versenyző a sportág történetében, aki ebben a számban az ötkarikás aranyérem mellé a világbajnokit is megszerezte.

A győztes Weertman (balra) és Rasovszky Kristóf Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A MTI tudósítása szerint Gellért Gábor szövetségi edző nem sokkal a rajt előtt úgy nyilatkozott, hogy Rasovszkyt az első nyolc közé, míg Székelyit a legjobb 15-be várja. Azt is mondta, hogy rendkívül nehéz dolguk lesz a versenyzőknek, hiszen a nyári forróságban folyamatosan melegszik a Balaton vize, ez pedig lassítja majd a mezőnyt, ráadásul többször kell majd az úszóknak frissíteniük, ami lendületvesztést jelent.

A versenyzőknek négy kört kellett megtenniük a két és fél kilométeres pályán. Rasovszky az első kör végén a negyedik, míg féltávnál az ötödik volt. A 65 induló közül Székelyi a középmezőnyben helyezkedett.

A harmadik körben Rasovszky, illetve az 5 kilométeren aranyérmes francia Marc-Antoine Olivier kissé elhúzott a többiektől - nagyjából két testhosszal -, az utolsóra pedig a magyar versenyző fordult az élen, az élmezőnyből ekkor már senki nem ment ki frissíteni.

Rasovszky, a szám legutóbbi, setúbali világkupa-versenyének győztese, némileg visszaesett a kör elején, az első helyre pedig feljött a francia úszó mellé a címvédő amerikai Jordan Wilimovsky.

Egy kilométerrel a cél előtt nagyjából az ötödik-hatodik hely környékén tempózott a magyar úszó, az élen haladó boly - benne Rasovszkyval - ekkor úgy tűnt, megnyitja a hosszú hajrát. Az utolsó métereken Olivier, Wilimovsky és a felzárkózó Weertman fej fej mellett haladt, utóbbi jobb benyúlással nyert. A második sorban érkező Rasovszky ugyancsak szinte egyszerre érintette meg a francia David Aubryval a célt jelző táblát, s a célfotó után az ötödik hely jelent meg a neve mellett.

Rasovszky szombaton 5 kilométeren a hetedik helyen végzett, a folytatásban érdekelt a csütörtöki csapatversenyben és a pénteki 25 kilométeren is Balatonfüreden.

"Ez most nagyon jól sikerült, örülök ennek az ötödik helynek, ugyanis megint sikerült egy kicsit előre lépnem" - nyilatkozott a verseny után Rasovszky Kristóf, aki elmondta, már nagyon várja a következő versenyeket, hiszen csapatban, majd 25 kilométeren, és a medencében 1500 méteren is indul. "Azt kaptam parancsba az elején, hogy nem vezethetek, én a végén akartam volna az élre állni, ez nem sikerült teljesen, de így, hogy a hollandon tudtam maradni a végén, jól sikerült. A következő években talán az utolsó 100-150 méteren kellene majd javítanunk."

Szokolai László, Rasovszky edzője arról beszélt, hogy az amerikai és a francia taktikája a kiváló 1500 méteres eredményeikre épült, mivel ők a végén "védtelenek" az utolsó 400 méteren verhetetlen Weertmannal szemben. Megjegyezte, ezekhez a rendkívül jól taktikázó, rutinos versenyzőkhöz jól alkalmazkodott Rasovszky. "Van még mit tanulnunk, de már ott vagyunk az élvonalban, ebből Tokióra lehet akár egy dobogó." - tette hozzá.

Székelyi Dániel elmondta, a nevezési lista alapján szeretett volna a legjobb húszba, azaz véleménye szerint az elitbe kerülni. Ugyanakkor így sem csalódott, hiszen az például, amiben korábban nem volt olyan erős, azaz a hajrá, most jól sikerült neki, s az utolsó 500 méteren még tudott is néhány pozíciót javítani.

A rövidebb távú úszóversenyek, éremesélyes magyar versenyzőkkel a hétvégén kezdőnek, erről bővebben itt olvashat.