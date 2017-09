A mianmari hadsereg szerint valójában a rohingyák tehetnek saját üldözésükről

A mianmari hadsereg olvasatában a rohingyák ellen augusztus végén indított tisztogató hadjáratról valójában maguk a rohingyák tehetnek. Min Aung Hlaing, a Mianmarban még mindig nagyon nagy hatalmú hadsereg tábornoka szerint amúgy rohingyák nem is léteznek, "sosem voltak etnikai csoport". Ő és hadserege hivatalosan "bengáli szélsőségeseknek" hívja a muszlim népcsoportot, amely szerinte megszállni készül az országot.

A tábornok hivatkozási alapja a valóban szélsőséges rohingya csoport, az ARSA nevű terrorszervezet augusztus 25-i támadása volt egy rakhine-i rendőrőrs ellen. Abban 12 mianmari rendőr vesztette életét. Az azóta indult tisztogató akció nyomán eddig vagy négyszázezer rohingya volt kénytelen elhagyni otthonát, ez a mianmari rohingya népesség bő harmada.

Min Aung Hlaing tábornok vasárnapi Facebook-posztjában azt kérte, hogy a nép és a média is egységesen támogassa a rohingya-, illetve az ő megfogalmazásában a "bengáli-ügy" megoldásában. "Ők a rohingyák elismerését követelik, pedig az sosem volt mianmari népcsoport. A bengáli-ügy nemzeti ügy, és egységesnek kell lennünk az igazság megteremtésében" - írta.

A katonai junta uralma alatt a rohingyákat megfosztották az állampolgárságuktól, így hivatalosan állam nélküli kisebbségnek számítanak. Az elmúlt hetekben elmenekültek beszámolói szerint a hadsereg szabályos etnikai tisztogatást végez, felégetve faluikat, lemészárolva a hátramaradókat. Állításaikat részben független forrásokból is meg lehetett erősíteni, a falvaik felégetését például műholdfelvételek is bizonyítják. (Via BBC)