A Ryanair utasai a törölt járatok teljes listáját követelik

Fotó: Andreas Arnold / AFP

Szombaton jelentette be az ír fapados légitársaság, hogy a következő hat hétben napi 40-50 járatot lesznek kénytelenek törölni. A fő ok, hogy a Ryanair átalakítja a szabadságolási rendszerét, a nyári csúcsidő miatt a pilóták és a kísérő személyzet éves szabadságai őszre sűrűsödtek be, ami miatt megnőtt a várakozási idő az ellenőrzéseknél; az elmúlt két hétben sztrájkok is hozzáadtak a késésekhez.

A téli menetrend kezdetéig ezért a vállalat törölte a járatainak majdnem 2 százalékát, bízva abban, hogy ezzel a javíthatják a járatok pontosságát.

További galibát jelent, hogy a Ryanair nem hajlandó hetekre előre megmondani, hogy pontosan mely járatokat lesz kénytelen törölni, így hétfő délelőtt csak szerdáig lehet tudni, mely gépek szállnak fel és melyek nem. A járatritkítások akár 400 ezer utast is érinthetnek, nekik a cég vagy alternatív útvonalat vagy a jegyek árának megtérítését ajánlja fel. Az utasok a közösségi oldalakon bombázzák a céget, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a törölni szánt járatok listáját.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy hétfőn a BBC már arról írt, hogy a vállalat rengeteg pilótát vesztett az elmúlt időszak káoszában, a Norwegian Air pedig megerősítette, hogy csak idén 140 pilótával szerződtek a Ryanair állományából, és könnyen lehet, hogy ez is hozzájárul az információhiányhoz.

A vállalat részvényárai hétfőre 3 százalékot zuhantak. (BBC)