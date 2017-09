Ausztrália pénzt ajánl a rohingya menekülteknek, ha visszatérnek Mianmarba

Az ausztrál fennhatóságú, Pápua Új-Guineához tartozó Manus szigetén működő menekülttábor rohingya lakóinak több ezer dollárt ígért Ausztrália, ha visszatérnek Mianmarba. Az országba, ahol jelenleg etnikai tisztogatás zajlik a rohingyákkal szemben, és ahonnan százezrével menekültek el a muszlim kisebbség tagjai.

Pápua Új-Guinea legfelsőbb bírósága tavaly döntött úgy, hogy a 800 menekültet befogadó táborban megsértik az emberi jogokat és fel kell számolni. Az ausztrál kormány azóta nagy erőkkel próbálja kiüríteni a tábort, többek között pénzt is ígérve az embereknek, ha hazamennek.



A Guardian információi szerint hét olyan rohingya menekült lehet, akit vissza akarnak küldeni Mianmarba. Kettő emberrel beszéltek is, akik vissza fognak utazni az országba, ahol a hadsereg fellépésével támadták meg otthonaikat.

A 32 éves Yahya Tabani 2013-ban érkezett meg Ausztráliába, utána került Manus szigetére. Mint a lapnak elmondta, nincs más választása. És ha már döntenie kell, szívesebben hal meg Mianmarban, mint Pápua Új-Guineában. Szerinte Ausztráliát teljesen hidegen hagyja, hogy ő él-e vagy hal-e.

Elmondása szerint az ausztrál határőrség 25 ezer ausztrál dollárt ígért neki, ha hazamegy. Egyelőre nem kapott pénzt, és nincs bankszámlája sem, amire utalhatnának később. Tabani jelenleg Port Moresby városában várja, hogy elkészüljenek a dokumentumai.

Mint mondta a lapnak, nincs lehetősége állampolgárságot szerezni vagy iskolába menni, a legalapvetőbb jogokat sem biztosítja számára Ausztrália. Annyit mondtak neki, hogy maradjon Pápua Új-Guineán vagy menjen haza. De Pápua Új-Guineában sem jobb a helyzete, a helyiek többször a menekültekre támadtak, egy iráni férfit meg is gyilkoltak. Manus szigetén fizikai és szexuális erőszakról szóló híreket is lehetett hallani a menekültekkel szemben. Voltak, akiket az őrök gyilkoltak meg, mások meg abba haltak bele, hogy nem kezelték egészségügyi problémáikat.

Arról, hogy milyen állapotok uralkodtak a manusi táborban, korábban részletesen is írtunk.

Egy másik rohingya menekült név nélkül nyilatkozott a lapnak. Ő is arra vár most, hogy visszavigyék Mianmarba. Ő vissza is akar menni, mivel családja életveszélyben van, és segíteni akar rajtuk. Korábban ellene vádat emeltek, ekkor menekült el az országból.

Viszont Pápua Új-Guineán sem jobb a helyzet: elmondása szerint rabokként kezelik őket, és mentálisan gyilkolják őket. Ezért úgy döntött, visszamegy, legalább látja a szüleit még egyszer, mielőtt Ausztrália vagy Pápua Új-Guinea hatóságai végleg kicsinálnák.

Az ausztrál és a pápua kormány korábban jelezte, hogy a Manus szigetén működő tábort október végéig kiürítik. Folyamatosan vonják meg az alapvető szolgáltatásokat a táborban, hogy ezzel kényszerítsék távozásra a menekülteket.

A lépések ellen tiltakoztak ausztrál jogvédő szervezetek, szerintük a rohingyák hazaküldése most felérne egy halálos ítélettel. A HRW helyi vezetője szerint sokat elmond a manusi állapotokról, hogy a rohingyák végül rászánják magukat a visszaútra.

Kedden az ausztrál külügyminisztertől, Julie Bishoptól is megkérdezték, hogy az ország nem tervezi-e, hogy rohingya menekülteket fogadjon be az országba, de a miniszter elmondta, hogy alapvetően azt szeretnék, hogy térjenek vissza a hazájukba. Ausztrália ezért további 15 millió dolláros segítséget ajánl fel, hogy enyhítsék a humanitárius válságot, mondta még el. (Guardian)