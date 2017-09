Kósa Lajos lesz az elnöke annak a bizottságnak, ami eldönti, milyen tervek alapján épüljön 10 ezer fős korcsolyacsarnok Budapesten

Miután kormányhatározat született a Nemzeti Korcsolyázó Központ megépítéséről, csütörtökön kiírták a csarnok tervpályázatát.



A fővárosi Istvánmezőn 2021-ig építenék fel a tízezer szurkoló befogadására képes centrumot, melynek központi eleme egy 400 méteres fedett gyorskorcsolyapálya lesz majd. A jégpalota kialakításáról korábban kormányhatározat született, amit Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke jelentett be.

A kiírás szerint Nemzeti Korcsolyázó Központban kialakítanak 4 darab 60x30 méteres gyakorló jégpályát is, valamint parkolókat, kerékpártárolókat építenek, illetve a telken belüli és a közúthálózathoz kapcsolódó utakat is elkészítik. 2017-re legfeljebb 1,6 milliárd forintot különítenek el a költségvetésből a projektre, amely több évig fog tartani.

A bírálóbizottság elnöke Kósa Lajos lesz.

A pályaművek díjazására és megvételére 40 millió forint áll rendelkezésre. Az elnyerhető legnagyobb összeg bruttó 15 millió forint lesz. A legkisebb pedig 1 millió.

A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. Megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy 1 nyertes pályázót hirdessen ki.

Orendi Mihály, a korcsolyaszövetség ügyvezető igazgatója korábban arról beszélt, hogy jelenleg létesítménygondok miatt nehéz Magyarországra hozni olyan világversenyt, mint például a szeptember 28. és október 1. között esedékes olimpiai kvalifikációs világkupa-forduló, ezért is lesz hatalmas könnyebbség, amikor elkészül a jégpalota.



Ugyanakkor a Nemzeti Korcsolyázó Központ megépítése része lehet annak a tervnek is, miszerint Magyarország beszállna az osztrákok mellé a 2026-os téli olimpia megrendezésébe. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szintén csütörtökön jelentette be, hogy már jelezték a téli olimpiai pályázatra készülő osztrák szervezeteknek, hogy Magyarország szívesen adna otthont a korcsolyaszámoknak. (via Magyar Építők)