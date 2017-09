Steve Bannon titokban Pekingben tárgyalt

A múlt héten Pekingben a Kommunista Párt második legbefolyásosabb tagjával tárgyalt Steve Bannon, írja a Financial Times.

Ez több szempontból is nagyon izgalmas fejlemény: egyrészt Bannon hivatalosan már nem tagja Donald Trump stábjának, a Fehér Ház különféle frakcióinak háborújában végül alulmaradt, és augusztusban távozott tanácsadói posztjáról.

Másrészt pontosan lehet tudni, hogy a globális víziókban gondolkodó Bannon szerint az Egyesült Államokra leselkedő legnagyobb kihívás a Kínával folytatandó kereskedelmi háború, aminek kimenetele hosszútávra eldöntheti a világ sorsát. Ezért is beszélt arról nem sokkal távozása előtt, hogy semmi nem fontosabb most, mint a Kína elleni harc.

Steve Bannon. Kép: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM/AFP Fotó: Cindy Ord

Kínai források szerint Bannon a múlt héten Wang Qishannal tárgyal. Wang vezeti jelenleg a Kommunista Párton belül azt az antikorrupciós kampányt, ami egyszerre számolna le a túl korrupt politikusokkal, másrészt segít megszilárdítani Hszi Csin-ping hatalmát.

Bannon múlt héten Hongkongban adott elő egy befektetési konferencián, utána utazott tovább a szárazföldre. Bannon a konferencián két szakterületéről, a gazdasági nacionalizmusról és a populista mozgalmakról beszélt, a kínai vezetés is erről szeretett volna tőle többet hallani.

Wangot sokan jelenleg a második legbefolyásosabb embernek tartják Kínában Hszi Csin-ping mögött. Az FT forrásai szerint Bannon 90 percen át beszélt neki erről a témáról. A lap kínai forrása hangsúlyozta, nincs kapcsolta Bannon látogatása és a hamarosan sorra kerülő Trump-látogatás között.

Bannon régóta képviselte azt, hogy az Egyesült Államoknak keményebb gazdasági eszközökkel kéne fellépnie Kína ellen, és hogy az ázsiai ország az elsőszámú felelőse annak, hogy eltűntek az ipari munkahelyek az USA-ból. Ezek mind olyan álláspontok, melyek meghatározóak voltak Trump kampánya során, és melyekre ugyan az elnök megválasztása óta a szavak szintjén vissza-visszatért, de egyelőre nem követték konkrét lépések.

Az FT értesülései szerint a zavart az is fokozza, hogy nincs jelenleg Washingtonban egyetlen ember, aki a kínai kapcsolatokért felelne. Rex Tillerson külügyminiszter, Jared Kushner vej/tanácsadó és sokáig Bannon is más-más álláspontot képviselt az amúgy is kaotikusan működő Fehér Házban.

A héten Kínába fog utazni az amerikai kormány kereskedelmi ügyekért felelős tagja, Wilbur Ross, hogy megágyazzon novemberi Trump látogatásának. Ross korábban szoros munkakapcsolatban volt Bannonnal, ezzel együtt nem várható most semmi konkrét bejelentés. Azt például lehet tudni, hogy a tervezett acél- és aluminiumipari importvámok emelésének terve végül elakadt, mert felmerült, hogy egy ilyen lépés árthatna az amerikai gazdaságnak is.