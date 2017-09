Hiába kérték az emberei Trumpot, hogy ne alázza Kim Dzsungunt

A Los Angeles Times értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök tanácsadói hetek óta kérlelték az elnököt, hogy az ENSZ közgyűlésén ne alázza meg személyében Kim Dzsongun észak-koreai diktátort. Többek között H. R. McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó is erre igyekezett rábeszélni az elnököt.

Trump gúnyolta, alázta az észak-koreai diktátort. Fotó: Drew Angerer/AFP

Trump beszédének vázlatában nem is szerepeltek azok a durva beszólások, amelyeket végül mégis kimondott. Egy nappal a keddi beszéd előtt még az sem volt benne a szövegben, hogy az USA "teljesen megsemmisíti" Észak-Koreát, ha tovább provokál atomfegyverekkel.

A szakértők és tanácsadók ugyanis úgy gondolták, hogy Kim Dzsongun nagyon hiú, és ha megalázzák, akkor esély sem lesz arra, hogy tárgyalásos úton, közvetítőkkel meg lehessen oldani a mostani, atomháborúval fenyegető válságot.

Kim Dzsongun nem is késlekedett a válasszal, csütörtökön kiadott egy közleményt, amiben bolond vén trottynak nevezte az USA elnökét, és azt mondta, hogy "drágán megfizet" a szavaiért. Ennél is nyomasztóbb azonban, hogy ő is atomcsapással fenyegetőzött. (Los Angeles Times)