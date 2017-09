Ferencvárosban a Fidesz és az MSZP parkolási pénzzel temeti be az árkokat

Sokan emlékezhetnek, arra a májusi hírre, hogy egy ferencvárosi szocialista képviselő, Pál Tibor javasolta, hogy a Budapest Parkot alakítsák át P+R parkolóvá. Az igazán meglepő pedig az volt, hogy a fideszes polgármester, Bácskai János az ellenzéki javaslatra egyetértő bólogatásba kezdett:

„Azon leszek, hogy minél előbb parkolási övezet legyen a Budapest Park területén – ami kb. 400 parkolóhelyet jelent –, még ha ez a fiatalság szórakozásának a rovására is lenne.”



Mi történt? Félreértés? Nagykoalíció? Konstruktív ellenzékiség? Nem egészen. Van egy téma Ferencvárosban, amivel kapcsolatban a szocialisták és a fideszesek rendszeresen egy húron pendülnek, ez pedig a parkolás. Amiről pont a múlt héten derült ki, hogy valami bizonyosan nem stimmel vele.

Megbuherálták az automatákat:

Az újdonság, hogy a ferencvárosi automaták egy része szabálytalan parkolójegyeket ad ki. Az viszont közismert probléma, hogy a IX. kerületi parkolási rendszer bűzlik. A probléma lényege, hogy az autósok egész évben este nyolcig dobálják az automatákba a 175 - 440-es óránkénti tarifát, fizetik a sokezres pótdíjakat, küldik az sms-eket. A közös kasszába viszont ennek a sok százmilliós összegnek csak egy jelképes része landol. Amikor ezt valaki számonkéri a parkolásért felelős vagyonkezelőn vagy a polgármesteren, akkor rendre azt a választ kapja, hogy:

„a parkolási rendszer nem bevételközpontú, sokkal inkább forgalomszabályozó szerepe van” (Bácskai János 2016. február 18.)

Ha belenézünk a közgyűlések jegyzőkönyveibe, akkor látható, hogy a „nem bevételközpontú” parkolási rendszer évek óta téma a kerületben. Meredek mondatok hangoztak el a témát 2010 és 2014 között folyamatosan napirenden tartó képviselő, az LMP-s Csárdi Antal szájából:

Az alábbi idézetek a testületi ülések jegyzőkönyveiből származnak:

Véleményem szerint az önkormányzatnak meg kell vizsgálni a szerződés felmondásának a lehetőségét, hogy 2012-ben a parkolással kapcsolatos tevékenység végre bevételt hozzon az önkormányzatnak. Nem tudom, hogy van-e még olyan önkormányzat, ahol a parkolás üzemeltetése nullszaldós vagy veszteséget hoz. 2011.12.7.

Véleményem szerint az önkormányzatnak meg kell vizsgálni a szerződés felmondásának a lehetőségét, hogy 2012-ben a parkolással kapcsolatos tevékenység végre bevételt hozzon az önkormányzatnak. Nem tudom, hogy van-e még olyan önkormányzat, ahol a parkolás üzemeltetése nullszaldós vagy veszteséget hoz. Számomra az adatok alapján egyértelmű, hogy akkor, amikor vizsgáljuk ennek a cégnek a működését, akkor kijelenthetjük, hogy ezt a közbeszerzést eredménytelenné kellett volna nyilvánítani. Megítélésem szerint a hűtlen kezelés tényállása fennáll ennél a történetnél. 2012.5.17.



Minden tudásnak a birtokában vagyunk, szerintem az morális kérdés, hogy az Önkormányzat az eredeti szándékkal azonos módon, sikeresen magánál tartja-e a parkolási bevételeket, vagy hagyja, hogy ez a pazarló rendszer tovább üzemeljen. 2014. február 13.

2010 óta nem tudok mondani olyan negyedévet, hogy ne tárgyaltunk volna a parkolásról. Polgármester úr több interpellációmra adott válaszában is elismerte, hogy elégedetlen a parkolás üzemeltetéssel, 2014. február 13.

Tehát az önkormányzatban mindenki tudta, hogy rossz a rendszer, jól mutatja ezt, hogy hogy több tanulmányt is rendeltek a teljes rendszer átalakításához, ami igazolta, hogy ha nem gyanús alvállalkozókkal végeztetnék a parkolási pénzek beszedését, hanem saját hatáskörbe vonnák azt, akkor jóval több pénz jutna a közös kasszába. Ami szembetűnő a jegyzőkönyvekből, hogy a parkolásról szóló vitákban a legnagyobb ellenzéki frakció, az MSZP ártalmatlan, naiv kérdésen túl, nem vesz részt. Sőt.

Egy hajóban vagyunk, illetve evezünk

Aztán egy 2016-os közgyűlésen napirend előtt Baranyi Krisztina Együtt képviselő, napirend előtt bedobta, hogy a parkolás üzemeltetését valójában olyan személyekre bízta az önkormányzat, akiket jelenleg parkolási csalással vádolnak.

Baranyi Krisztina: „Ez az ügy most már egy teljesen más dimenzióba lépett, gyakorlatilag olyan emberek és olyan cégek kezében van a parkolás üzemeltetése – és ilyen embereknek fizetünk súlyos 100 milliókat évente ezért a tevékenységért- akik egyébiránt a méltán nagy port felvert Centrum Parkoló Kft. ügyében súlyosan érintettek. Összesen 3 milliárd forint a kárérték, amiből Borsi Imrét a FER-PARK Kft. ügyvezetőjét 1,5 milliárd forint károkozással vádolják. Ő volt az egyik legsúlyosabb szereplője ennek a „pénztalicskának”, ami itt történt. Újra fel szeretném tenni a kérdést: mikor bontjuk fel szerződésünket a FER-PARK Kft-vel?”

A fideszes és szocialista képviselők még csak nem is tettették magukat meglepettnek. Senki nem kérdezett, senki nem tiltakozott, senki nem háborgott. Egyszerűen úgy tettek, mintha el sem hangoztak volna a kínos állítások. Helyette a legnagyobb ellenzéki frakció vezetője és a fideszes polgármester barátságos évődésbe kezdtek, és mindketten kifejezték örömüket, hogy a kerületben tovább terjeszkedik a fizetős parkolási rendszer.



Pál Tibor (MSZP): „Polgármester úr, nem egy sorban állunk, de egy hajóban vagyunk. Az a célunk, hogy Ferencváros épüljön, fejlődjön, szépüljön és gazdagodjon. Ilyen értelemben együtt tudunk gondolkodni....Majd később rátér a fizetős parkolás kibővítésére: Örömmel veszem azt, amit Polgármester úr bejelentett, hogy a Vágóhíd utca és környéke végre belekerül a parkolási övezetbe, valamint hogy a József Attila-lakótelepen is megoldódik ez a kérdés.”

Bácskai János (Fidesz): „Pál Tibor képviselőtársam teljesen konstruktív ellenzékiséget sugallván azzal kezdte, hogy egy hajóban állunk, van, aki áll a hajóban, én evezni szoktam. Ez a mi értékrendünk. A költségvetés szerkezete is dicsérhető és azon keresztül azok is, akik előállították.....én is egyetértek, és örülök neki, hogy ezt a döntést hozta a bizottság. József Attila-lakótelepi parkolást annyival egészíteném ki, hogy ha úgy gondoljuk, hogy ezt nem kell bevezetni, akkor mondhatnánk azt is, hogy csak a bevétel számít, csak az számít, hogy mennyit hoz a parkolás, és így ezekkel az ügyekkel nem kell foglalkozni.”

Egy szóval sem említik a parkolási rendszer anomáliáit, szót sem érdemel, hogy pár perccel korábban még arról volt szó, hogy súlyos arcok kezébe kerülhettek a parkolási pénzek.



Bácskai János (Fidesz) és Pál Tibor (MSZP) New Yorkban.

Mindegy, hogy mit mondanak, az számít, hogy szavaznak

Ezerféleképpen lehet interpretálni, hogy a politikusok mit, miért és hogyan mondanak, de azt már nehezebb, hogy mire hogyan szavaznak. 2010 óta számos alkalommal voksoltak arról, hogy szerződést bontsanak a FER-PARK kft-vel. De az indítvány minden alkalommal elbukott. Ha végignézzük a név szerinti szavazásokat, akkor azt látjuk, hogy az MSZP képviselői rendre tartózkodtak vagy nem vettek részt a szavazásokon. Az alábbi 2015-ös szavazáson a fideszesekkel együtt szavazták le a szerződés felmondását.

Itt pedig az látszik, hogy Pál Tibor, Hidasi Gábor, Hidasi Gyula szocialista képviselők tartózkodtak vagy távol maradtak. Ha az IGEN-re nyomtak volna, akkor megfordíthatták volna a szavazás kimenetelét, és a kerület már 2014-ben megszabadult volna a FER-PARK-tól. Az a meglepő helyzet állt elő, hogy több fideszes voksolt a változásra, mint szocialista.



Pál Tibor, a szocialisták frakcióvezetője azzal magyarázta a különös ellenzéki magatartást, hogy szerinte senki nem mondta meg, hogy mi legyen a jelenlegi parkolási rendszer helyett.

„A mostani helyzet kétségtelenül rosszabb annál, ami volt, de hogy miért ilyen, azt a Gegesytől (Gegesy Ferenc 1990 és 2010 között IX. kerület polgármestere) kéne megkérdezni, mert ő rúgta fel a FER-PARK előtti rendszert. A mostani konstrukciót pedig a Fidesztől kérdezze, mert azt meg ők csinálták.”

„Ő lehetett az egyik legsúlyosabb szereplője ennek a pénztalicskának”

Tehát a IX. kerület a parkolás üzemeltetését 2010-ben Borsi Imre cégére bízta. Borsi pedig jelenleg vádlott Magyarország eddigi legnagyobb parkolással kapcsolatos visszaélésében. A per első rendű vádlottja Fürst György korábbi, vagyongazdálkodásért felelős VI. kerületi szocialista alpolgármester, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezető-tulajdonosa. Ő az a szocialista politikus, aki SZÖRNYETEG 1 (BEAST 1) rendszámú Rolls Royce-ával rendszeresen és hivalkodva parkolt tilosban Budapest utcáin.

BEAST1, a szörnyeteg. A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjének, Fürst Györgynek a százmilliós Rolls-Royce Phantomját lefoglalta a NAV. Fotó: Olvasónk

A vádirat szerint a fővárosi kerületek egy részében fizető parkolási rendszert üzemeltető Centrum Kft. a szocialisták és szabad demokraták időszakában szükségtelenül vette igénybe alvállalkozók hálózatát, amivel sok milliárdos vagyoni hátrányt okoztak.

Borsi 2015-ben ugyan lemondott a IX. kerületi parkolást alvállalkozóként üzemeltető FER-PARK ügyvezetői székéről, viszont ha megkapargatjuk a céghálót, kiderül, hogy az ő vezetése alatt álló cég van a tulajdonosi lánc végén.