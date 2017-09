Legalább 180 településen keresnek tanárt

Rétvári Bence, az EMMI államtitkára keddi Magyar Idők-interjújában azt mondta:

a pedagógushiány nem országos, hanem helyi léptékű jelenség, amelyeket az egyes tanintézmények helyettesítéssel kezelnek.

Hogy ez mennyire igaz?

A 24.hu utánanézett, hogy hány helyen keresnek a tanév megkezdése után egy hónappal is tanárokat és tanítókat a kormány által létrehozott Közszolgálati Állásportálon.

Az eredmény:

több mint 180 olyan magyar település van, ahol tanítót vagy különböző szakos tanárokat keresnek.

Az adatokból kiderült az is, hogy például a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrőn az általános iskolába magyar nyelv és irodalom-, matematika- és némettanárt is keresnek, és az is, hogy nem egyedi a budafoki iskolának az esete, ahol bármilyen szakos tanárt keresnek. Csak Budapesten több mint 150 üres állás van most tanároknak. A 24.hu cikkében mindez térképen is látható.