Sonkahiány fenyegeti Spanyolországot a kínaiak nagy étvágya miatt

Kína idén új piacot nyitott a spanyolok világhírű sonkájának, a jamón ibéricónak a sertéshús behozatalára vonatkozó korlátozások feloldásával. És mert a kínaiak eleve nagy sertésfogyasztók, a serrano sonka is azonnal hatalmas sikert aratott a gyorsan sokasodó kínai újgazdagok körében, akiknek az importtilalom alatt kaviárral, szarvasgombával és francia borokkal kellett beérniük.

A kínai kereslet hatása rögtön érezhetővé vált. A jobbféle sonkák ugyanis évekig érlelődnek, vagyis a kínálat nem tudja kielégíteni a megnövekedett keresletet. Ez logikusan áremelkedést jelent, ez esetben akár tíz százalékosat is. Pedig az ibérico eleve nem olcsó, a kínálat alján is 20 euró a kilónkénti ár, de 80 euróért is lehet kapni jófajta ibérico kilóját.

A kínaiak ráadásul a legjobbféle sonkára, a jamón ibérico de bellottára, vagyis makkoltatott, ridegen tartott ibériai feketepatájú sertések sonkájára hajtanak. Ez pedig költséges műfaj, mert a ridegen tartott sertéseknek egyedenként két hektárnyi területre van szükségük. (Via The Guardian)