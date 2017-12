Az orosz sajtó szerint azért zuhant le az űrrakéta, mert egyszerűen rossz várost írtak be starthelynek a rendszerbe

Igazán drága hiba volt, ami november 28-án elpusztította a fedélzetén 19 műholdat szállító, a kelet-oroszországi Vosztocsnijból felbocsátott orosz űrhajót. A kilövés remekül sikerült, sőt a Szojuz űrrakéta az első három fokozata is rendben levált, ám a negyedik, Fregattnak nevetett fejblokk, amiben a drága rakomány is volt, egyszer csak megkergült, a műholdakat nem juttatta el a megfelelő orbitális pályára, majd az Atlanti-óceánba zuhanva megsemmisült.



Az orosz hatóságok a hiba okaként először a "globális műholdas navigációs berendezés meghibásodását" emlegették, de az ügyben természetesen vizsgálat indult. Ma több orosz lap is azt írta, hogy az előzetes vizsgálati anyag szerint nem is műszaki hiba, hanem meghökkentő emberi baki okozhatta a katasztrófát. A Szojuz hordozórakétának és a Fregatt egységnek külön-külön navigációs rendszere van, és az orosz cikkek szerint ezekbe eltérő kiindulási pontokat tápláltak be. A Szojuzt állítólag úgy programozták be - helyesen - hogy a vosztocsniji űrrepülőtérről indul, a Fregatot viszont véletlenül úgy, mintha a másik nagy orosz bázisról, Bajkonurból startolt volna. Emiatt történt, hogy amíg a Szojuznál volt az irányítás, minden rendben alakult, ám amint a Fregat levált és önállósodott, beütött a baj.

Ami nem volt olcsó. Maga az egész meghiusult kilövés összesen 3 milliárd rubelbe, vagyis 13,5 milliárd forintba került. Az orosz állam szerencséjére a rakomány legdrágább darabja, a 3 tonnás Meteor-M műhold be volt biztosítva, 2,6 milliárd rubelre.

A tippet Gáspárnak köszönjük.

(via Lenta.ru)