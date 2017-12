Ragaszkodik uniós nyugdíjához a Brexit-kampányt vezető Nigel Farage

Fotó: AFP PHOTO/ANDREW YATES

A Brexit-kampányt vezénylő UKIP egykori elnöke a BBC-n futó Andrew Marr Show vendége volt, ahol a házigazda feltette neki a kérdést, most hogy sikeresen kivezette az országot az Európai Unióból, ragaszkodik-e elveihez, és elutasítja-e az Európai Parlament által folyósítandó nyugdíját.

Farage 1999 óta volt az Európai Parlament képviselője és az utóbbi években ő volt az euroszkeptikus EFDD (Europe of Freedom and Democracy) frakció társelnöke is.

Farage először megpróbált kitérni a kellemetlen kérdés elől, és azzal terelt, hogy jelen állapotában meglepné, ha az unió önként egyáltalán folyósítaná számára a nyugdíját, ami a Times szerint nagyjából évi 73 ezer angol fontnak felel meg. Az 53 éves Farage 10 éve múlva számíthat az éves apanázsra az uniótól.

Marr nem hagyta magát, és tovább pusholta a kérdést, de Farage sokáig kötötte az ebet a karóhoz, és arról magyarázott, hogy úgysem fognak neki utalni. Aztán egy ponton eltört:

"Természetesen elfogadnám, ahogy azt mindig is mondtam. Miért kéne a családomnak és másoknak még inkább szenvedniük?

Farage szerint szó sincs alakoskodásról, mivel ő a hazája érdekében a saját állása ellen szavazott, megfosztotta magát munkájától.

"Én voltam a pulyka, aki a Karácsonyra szavazott"

- mondta még a volt UKIP-elnök, aki szerint épp az lett volna az álszentség, ha az unióban maradás mellett kampányolt volna.

Farage a Brexit-győzelem után mondott le a pártja éléről, azóta látványosan dörgölőzik a Trump-kormányhoz, és állást vállalt az amerikai jobboldal zászlóshajójánál, a Fox News-nál. (Independent via BBC One)