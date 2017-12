Ma reggel hívtuk fel rá a figyelmet, hogy hiába derítette ki a Magyar Nemzet áprilisban, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke 1983 után Filozófus fedőnéven együttműködött az állambiztonsággal, Lehel László továbbra is sorra tartja a sajtótájékoztatókat Lévai Anikóval és fideszes politikusokkal.

Lévai Anikó, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete meggyújtja az első gyertyát az adventi koszorún a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet központjában tartott sajtótájékoztatón. Balról Lehel László, a szervezet elnök-igazgatója, jobbról Kovács Koko István ökölvívó, jószolgálati nagykövet Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az ellenzéki pártok ma közleményekben reagáltak.

A Momentum azt várja el, hogy Lehel László „számoljon be ügynöki tevékenységéről, és bizonyítsa, hogy ma már nem más ország érdekeit képviseli, és nem veszélyezteti egyetlen magyar állampolgár biztonságát sem.” Sőt, odáig mennek, hogy „ha Lehel László nem tudja tisztázni magát és ügynökmúltját, hagyja el az országot.” A Momentum arról is fantáziál, hogy ha kormányra kerülnek, nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, hogy „tisztán lássuk, hogyan hálózták be az ügynökök az elmúlt 27 év kormányait.”

Az Együtt hasonlóképpen követeli, hogy

„a Fidesz jóbarátja, Lehel László vonuljon ki a közéletből!”

Szerintük most „ismét bebizonyosodott, hogy az Orbán-kormány is a szőnyeg alá söpri ezt a kérdést. Az, hogy a rendszerváltás óta nem sikerült rendezni az ügynökakták kérdését, óriási károkat okozott a magyar közéletnek, az állam és a polgár közötti bizalmi viszonynak.”

A Jobbik pedig azt ígéri, hogy „2018-tól nyilvánossá fogja tenni a jelenleg titkosított aktákat, s közhivatali tisztségeket sem vállalhatnak majd a diktatúra működtetői, kiszolgálói. Jövőre fordulhat a kocka, a kormányzati védelem, az előjogok, az erkölcsi megbecsülés az áldozatokat fogja megilletni, nem pedig az állampárti rendszer működtetőit, a besúgókat, tmb-ket, ügynököket.”

Kósa Lajos akkori fideszes frakcióvezető még májusban azt mondta, nem perdöntő dolog, ha valaki egy segélyszervezetet irányít, és kiderül róla, hogy beszervezték.