Egy átivott éjszaka után indult az FBI oroszügyi nyomozása

George Papadopoulos egy londoni utcán. Itt, Londonban hencegett el értesüléseivel egy ausztrál diplomatának. Fotó: -/AFP

Ausztrália Nagy-Britanniába delegált legmagasabb rangú diplomatája, Alexander Downer főmegbízott értesítette még 2016 kora nyarán az FBI-t arról, hogy Oroszországnak terhelő adatai lehetnek Hillary Clintonról, és hogy erről Donald Trump kampánystábjának is tudomása van, jelentette a New York Times. A lap tudomása szerint Downer egy "erős italozással töltött estén" értesült minderről Trump azóta már elítélt, vádalkut kötött külpolitikai tanácsadójától, George Papadopoulostól.

Az FBI az ausztrál kormány tájékoztatása nyomán, 2016 júliusában indított nyomozást az ügyben. Ez az a nyomozás, amit azóta az FBI igazgatójának kierőszakolt leváltása után egy független ügyész, Robert Mueller vett át, és melynek részeként Trump egykori kampányfőnöke, Paul Manafort ellen is vádat emeltek. Mueller vizsgálja Trump gyerekeinek és vejének a szerepét is, egyben felvetődött, hogy maga az elnök is akadályozni próbálta a nyomozást, ez pedig olyan vád, amely alapján akár alkotmányos vádat is emelhetnek, vagyis akár le is válthatják Trumpot.

Az már korábban kiderült, hogy Papadopoulos már 2016 áprilisa óta tudott arról, hogy az oroszok megszerezhettek "több ezer emailt". Az is régóta tudott, hogy az orosz hírszerzésnek dolgozó hackerek törték fel a Demokrata Párt levelezését, és hogy a megszerzett iratokat aztán a Wikileaksen keresztül nyilvánosságra hozták.

Az ausztrál kormány ekkor, az első levelek nyilvánosságra kerülésekor riasztotta az amerikai hatóságokat. A Times riportereinek azt nem sikerült kideríteniük, hogy Papadopoulos miért hencegett el részegen tudásával az ausztrál diplomatának. (Via BBC)