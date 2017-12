Elhagyja Mr. Bustát a piedesztálra emelt aranytojást tojó tyúk, végveszélyben az RTM rapbirodalom

„Végig Busta mellett álltam bevallom.... mert elvakított az a sok eltelt év amíg hallgattam, szerettem, bálványoztam, stb....ti voltatok a mindenem 3-an, a Farkasok... konkrétan rajtatok nőttem fel. És ez.... ez most....szétszedett ez a dolog, lelkileg...idegileg... minden hogy......



Én az egész kiadóból Busta zenéiben találtam meg magamat meg a ti zenétekben! Engem az nyugtatott le, az adott erőt a sok szar nap után miután szétcikizett mindenki a suliban (csöppet sem érdekelt mások véleménye), mert hogy én az RTM-et szeretem.....



évekig kiálltam az RTM mellett jóban-rosszban (főként Busta mellett), és tessék ez lett a vége, sok cseszegetés, fenyegetés és békázás után ez lett... rohadt nagy csalódás számomra ez az egész! Mindig is a vérszívó mellett álltam,(és zeneileg nekem nagyon bejön amit csinál!) de ez....amit ide írtátok.........ezt azért egy jó pár fannak fel kell szerintem dolgozni mert szerintem most egy világ tört szét bennük és bennem is! Maximálisan mellettetek vagyok! A legjobbakat kívánom nektek!#freeAK26”

Felkötöm egymás után a fejeteket

A fenti írást egy RTM-rajongó írta az AK26 nevű rapduó oldalán. Az AK26 december 28-án, egy Facebook-posztban jelentette be, hogy elhagyja Mr. Busta kiadóját, a Real Trill Musicot (RTM). A poszt elmeséli a két AK-rapper történetét, hogyan lettek évekkel ezelőtt éttermi felszolgálókból Mr. Busta (Kordik Zsolt) kiadójának legkeresettebb előadói, és most miért és hogyan válnak ki belőle.

Az AK26 tulajdonképpen egy testvérpár: a harmincegy éves Molnár Ádám (Giajjenno) és a huszonöt éves Molnár Miklós (Hiro). 2011 óta zenélnek együtt. Édesapjuk Molnár Tamás, képzőművész, író, publicista, ellenzéki aktivista a komunista időkben, a legendás Inconnu művészcsoport alapítója (1978-ban), a Jobbik Magyarországért Mozgalom volt alelnöke. 2017-ben a testvérek szólóban is elkezdtek zenélni. Giajjenno megmaradt a keményebb gengszterrapnél, de Hiro dalai kevésbé izmozós popslágerek. Eddig öt lemezük jelent meg: Getto Platina, Superior, Por és Hamu, Dupla Dinamit, Szegények fegyvere.

Mr. Busta, a főnök.

A szakítás nem csak a rajongókat sokkolta, hanem a kiadó fejét is. Busta azóta a Facebookon sorozatban szórja az átkokat Hirora és a Giajjennora, az AK26-testvérpárra, majd általában törli az indulatos bejegyzéseket.



„50 dolog van, amiért perelhetek, de először felkötöm egymás után a fejeteket valahova! Mikor mondtam, hogy el vagytok rendezve? Bárki, aki bármilyen formában csorbította a kiadómat vagy lehúzott, meg lett €@opatva, meg is lesz, türelem,”



„Amatőr faszok, ez nem szimpátia kérdése, az AK az én érdemem. Az enyém is a sikere. Kemény éveket, nagyon sok pénzt, rengeteg időt vett el az életemből!”



„Vagy azt gondoljátok végignézem, hogy egy nyomorék Hiro, meg egy az öccsének beszo&ó Giajjeno lejárat?...Komolytalan férgek vagytok. Nincs nélkülem AK, nem értitek??... Egyéniség és érzék nélküli, beszari kamusztárok vagytok! Minek lépett be bármelyik is? Elfáradt sok régi tag, menjenek, csak hátráltatnak! Ez üzlet! Ez a része a kőkemény üzlet! Nagyon komoly szinten meg lettem károsítva, sokadszorra! Nem hagyom. Elveszem tőletek, amit jogtalanul birtokoltok! Az én pénzemből menősködtök”





Ez nem kiadó, ez egy Youtube-csatorna

A szakítás hátterében az áll, hogy az AK26 korábban Mr. Busta segítségével vált ismertté, az elmúlt időben viszont népszerűségük bőven felülmúlta Busta, sőt az egész RTM kiadó sikereit. Legfőképpen pedig az lehetett az ok, hogy a banda egyik tagja, Hiro szélesebb körben is ismert lett. Párizs című számának nézettsége pillanatok alatt túllépte a tízmilliót, és a Cristiano Ronaldo című száma is hasonlóan szárnyalt. Viszont a klipek Busta csatornáján futottak, tehát a bevételei Bustát illették, abból a tagoknak nem járt részesedés. Márpedig ebben a szcénában a Youtube-bevételek a legfontosabbak. Ezen felül a haknikból és a webshopban árult brandelt ruhákból, bögrékből, egérpadokból van pénze az együtteseknek. Ugyanis lemezeladás alig van, koncert kevés. Ezeket a rapcsapatokat sokan hallgatják ugyan, de szinte csak a Youtube-on. A rádiók, tévék nagyon ritkán játsszák a számaikat és fesztiválokra, igazán nagy fellépésekre sem hívják őket.



Így ír erről Hiro: „Felmerül bennünk a kérdés, hogy a Youtube videókkal valójában mennyit is lehet keresni. Tegyük tisztába, hogy az évek alatt megjelent AK26, vagy akár szóló klipeket egytől egyig mi fizettük saját zsebből, még a reklámot is, amiből egy forintot nem kaptunk. A következő kérdés, hogy akkor mi mit is kapunk a kiadótól? A pár évvel ezelőtti hátszélen kívül, amin elindultunk. Mert azon kívül semmit! Ez nem kiadó. Ez egy Youtube-csatorna és egy Facebook-oldal.”

Ak26 és Busta

De Busta szerint a siker igenis a hosszú évek alatt felépített csatornákon múlt. Ezt írja: „Magyarország egyik vezető Youtube-csatornáján való megjelenés milliókba kerül. A felületek használata ingyen van. A többi bevételből való kiadói részesedés nulla.”

Kaptam párat jobbról balról

Busta már korábban látta, hogy az AK26 az RTM legértékesebb tagja, és hogy minél inkább magához láncolja a bandát, közös zenekart is alapított a duóval, ez a Farkasok formáció. Így közösen zenélhetett, forgathatott és léphetett fel a AK-testvérekkel. Hiro már korábban próbált megszabadulni a terhessé vált producertől, de akkor még a kiadó feje fenyegetésekkel kiadón belül tudta tartani a csapatot.



„2016 tél lehetett, amikor írtam Zsoltinak egy sms-t hogy lenne pár nem túl korrekt dolog, amiket meg kéne beszélni. Erre jött a válasz hogy ha valótlanokat állítok, meg leszek feszítve. Egy kicsit felkaptam a vizet és ordibálva felhívtam hogy mi az hogy meg leszek feszítve? Ne fenyegessen!

Azt mondta nem fenyeget, hanem idejön, és szétbasz.

Mondtam neki hogy itt vagyok kint Surányban, jöjjön nyugodtan.

Eközben még beszéltünk telefonon, hogy mindjárt itt van, akkor már nyugodtabban.

Kint vártam az utca végén.

Amikor megérkezett odaálltam elé zsebre tett kézzel.

Ő egyből rám jött, kaptam párat jobbról balról, aztán bocsánatot kért, hogy ideges volt. A meglepettségtől vissza se ütöttem, csak úgy álltam....Pár nap elteltével írtam neki, hogy ezek után nem szeretnék vele dolgozni, amire érkezett egy olyan válasz hogy ez nem így működik. Ezután elhívott egy találkozóra egy nyilvános helyen, ahol mindkettőnket megfenyegetett, ha kilépünk, le leszünk rángatva a színpadról, nem tudjuk ő milyen embereket ismer. Kérdeztük tőle hogy most rabszolgának kéne éreznünk magunkat? Akkor hogy működik a kilépés? A válasz az volt hogy több millió forintot le kell raknunk neki. Nem hagyhatja hogy szétbomoljon a rajongótábor, együtt építettük fel az AK26-ot. Azt mondta, minden áron meg fogja akadályozni.

Farkasok fellépés.

A legnagyobb baj az volt, hogy a nyugalom és a konfliktus elkerülése érdekében elnéztük ezt neki, nem mentünk bele a harcba, és a mai napig tovább dolgoztunk vele mintha semmi nem történt volna.”

Ez a dolog tette fel a pontot az i-re

Aztán 2017-ben beindult Hiro szólókarrierje, amire Busta ismét lépett, és javasolta, hogy járjanak kettesben is fellépni. Ekkor az AK26 úgy döntött, ledobja magáról Mr. Bustát:



„Amikor megcsináltam a Hiro szóló projektet és látta hogy 10 milliós megtekintés 2 hónap alatt stb., egyből piedesztálra lettem emelve, mint egy arany tojást tojó tyúk.

Volt róla szó hogy elkezdek járni szólóba fellépni.

Mivel neki nem nagyon van már bulija, kitalálta, hogy járjunk Hiro-Bustaként.

Ez a dolog tette fel a pontot az i-re. Ez már tényleg csak érdek, érdek hátán.

Köszönöm, ebből nem kérek tovább.”



Hiro decemberben megírta Bustának, hogy kilépnek, mire ő törölte az összes klipjüket az RTM csatornáiról, az AK26 slágerei eltűntek a videómegosztóról, tehát most nulláról építkezhet a banda, egy új, saját csatornával.

A rajongók a közösségi oldalakon arról beszélnek, hogy ezzel végleg leáldozott Mr. Busta birodalmának, a Real Trill Musicnak. Barátai, zenésztársai, üzletfelei sorban hagyják el a pár éve még megkerülhetetlennek tartott rappert. Már viharos szakítások után elhagyta őt Fankadeli, Hibrid, Escobar, Essemm és most az utolsó igazán nagy táborral rendelkező banda is lelépett a kiadótól. A rajongók netes kampányt indítottak, hogy az AK-fivérek szabaduljanak a RTM kiadótól #freeAk26 hashtag ellepte a hip-hop rajongók oldalait.