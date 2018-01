Berlinben a szilveszteri bulin biztonsági zóna volt azoknak a nőknek, akiket zaklathattak

Történtek elszigetelt szexuális molesztálások Berlinben, a Brandenburgi kapunál tartott szilveszteri rendezvényen - közölte hétfőn hajnalban a német főváros rendőrsége. Néhány esetet Kölnből is jelentettek.

A rendőrség egyik szóvivője hajnalban a dpa hírügynökség érdeklődésére azt mondta, hogy 10 zaklatási üggyel összefüggésben 7 embert vettek őrizetbe. A gyanúsítottakat előállították – közölte a berlini rendőrség.



A német fővárosban idén először létesítettek ún. „biztonsági zónát” az ünnepi eseményeken szexuális zaklatást elszenvedő nők számára. A zónában a német vöröskereszt válsághelyzetekre kiképzett segítői várják az esetleges áldozatokat.

A rendezvényszervezők szerint vasárnap éjjel több 100 ezer látogatója volt a Brandenburgi kapunál tartott szabadtéri műsornak, amin többek között a Spider Murphy Gang és Conchita Wurst is fellépett.

Újévi tűzijáték Berlinben, a Brandenburgi kapunál 2018. január 1-én. Fotó: John MacDougall / AFP

Kölnben, ahol két éve jóval nagyobb számú zaklatásról számoltak be, most 9 nő tett feljelentést fogdosás miatt, és reggelig három gyanúsítottat azonosítottak. Hamburgból is ilyen nagyságrendben érkezett bejelentés. (MTI/dpa, ZDF)