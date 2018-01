Bejelentette, hogy indul a választáson, kamerát szereltek az utcájába

Februárban időközi polgármester-választás lesz Hódmezővásárhelyen, abban a Csongrád megyei városban, ahol a Fidesz hosszú évek óta az országos átlagnál is jobb eredményt szokott elérni. Innen indult Lázár János politikai karrierje, sokáig ő volt a város polgármestere, és a mai napig kezében tartja az egész környék irányítását.

A 2014-es polgármester-választáson a közelmúltban elhunyt Almási István fideszes jelölt 61 százalékkal győzött, és a város összes egyéni képviselői helyét is a Fidesz emberei vitték el.

A Fidesz most Hegedűs Zoltán alpolgármestert indítja. Az ellenzéki pártok közül egyik sem indít saját jelöltet. Ehelyett mindegyik egy független indulót ajánl az emberek figyelmébe, Márki-Zay Pétert.

Márky-Zay többek között e szavakkal jelentette be péntek délután, hogy elindul a választáson:

"Vásárhelyen már 2010 előtt is diktatúra volt. A város egyszemélyi ura dönt minden kérdésben. Központi utasítás sejthető a mögött, hogy ki kap állást és ki nem; kit kell elüldözni a városból és ki kap jövedelmező megbízásokat; sőt, hogy melyik bankban nyitunk számlát vagy melyik céggel temetkezünk. Ha igaz az, hogy a befektetők Vásárhelyen nem kedvezményeket kapnak, hanem sarcot fizetnek, nincs mit csodálkozni azon, hogy a rendszerváltás óta egyetlen nagyvállalat sem települt ide, és a kisvállalkozások is menekülnek az önkény és a magas adók elől. A fiatalok nem találnak munkát, nem indítanak vállalkozásokat, kénytelenek elhagyni a várost – szegény idős szüleik és nagyszüleik magukra maradnak öregkorukra. Hét gyermekemet Hódmezővásárhelyen, vásárhelyinek nevelem, nem szeretném megélni, hogy unokáimat csak skype-on láthassam."



Lázár Jánosra gondolt, amikor a város egyszemélyi uráról beszélt.

Ilyen még nem volt

Hasonló, a Jobbiktól és az MSZP-ig terjedő, és a többi párt által sem megbontott összellenzéki összefogásra még nem volt példa hasonlóan komoly választáson. Erre megközelítőleg hajazott a tavaly decemberi solymári szavazás, de ott csak önkormányzati képviselőt választottak, mindössze ezer ember volt jogosult a részvételre, és a Jobbik nem jelezte a Fidesszel szemben induló független jelölt támogatását, igaz, saját jelöltet sem állított. Akkor a fideszes jelölt 225 szavazattal 169 ellenében legyőzte az ellenzéki független jelöltet.

Márki-Zay Péter a 444-nek azt mondta, hogy azért vállalta az indulást, mert nagyon sok helyi ember erre biztatta. Azt a feltételt szabta, hogy nem akar egyetlen párt jelöltje sem lenni, mert nem tud azonosulni velük, viszont azt is akarta, hogy a pártok ne indítsanak senkit sem ellene. Hivatalosan nincs megállapodás, ahogy Márki-Zay csütörtökön a Hír tv-nek fogalmazott: "biztatásokat magánemberektől kaptam, garanciát pártoktól nem". De az informális alku információink szerint a pártok között már megköttetett.

A február 25-i szavazás ezért kimondatlanul is fontos főpróbája lehet a tavaszi parlamenti választásnak, kiderülhet, hogy legalább elvi szinten van-e értelme a teljes ellenzéki összefogásban gondolkodni egyes választókörzetekben. Hódmezővásárhelyen a Fidesz mellett csak a Jobbiknak és az MSZP-nek van komolyabban szervezett tábora, így itt e két párt háttérmegállapodása volt a döntő, de a pártoktól kapott információink szerint a többi ellenzéki párt is elfogadja Márki-Zay indulását, ezt az LMP már hivatalosan is megerősítette.

Szimpatizált Orbánnal

Márki-Zaynak üzemgazdász, közgazdász, villamosmérnöki és történészi diplomája is van, hét gyermeket nevelnek feleségével, és a hódmezővásárhelyi római katolikus Szent István plébánia egyháztanácsának világi elnöke.

2010, de különösen 2006 előtt Orbán Viktorral tudott leginkább azonosulni a hazai politikusok közül, úgy vélte, hogy sokszor ugyan ravaszkodva, de alapvetően jó ügyekért harcolt: a piacgazdaságért, a jogállamért, egy európai Magyarországért. 2010 után egyértelműen csalódott benne, úgy tűnik számára, m intha az eszközből céllá vált volna a pénzszerzés, a nemzet felemelése helyett saját családja és szűk köre meggazdagodásán dolgozik.

Márki-Zay így fogalmazott pénteken: "Míg 2010 előtt félelem nélkül kritizálhattam a balliberális kormányt, ma a hozzám hasonlóan magát kereszténynek valló kormánnyal ezt nem tehetem meg! Barátaim nem merik megosztani Facebook-posztjaimat; Fideszre szavazó édesanyák óvják gyermeküket, nehogy nyilvánosan elmondja véleményét; a helyi hatalmasságok ellenfelei nem kapnak állást lakóhelyükön, újra listázzák az embereket és a párt dönti el, ki kap földet, trafikot, állást..."

Márki-Zay Péter Fotó: Facebook

A kormánypárti Ripost máris "árpádsávos-szocialista jelölt"-nek nevezte, arra utalva, hogy Habony Árpád lapja egyszerre tekinti az MSZP és a Jobbik emberének. Márki-Zay erre így reagált: "Ismerőseim a megmondhatói, hogy egyetlen párt tüntetésére mentem el és egyetlen párt mellett kampányoltam életemben, ez a Fidesz volt, 2002-ben..." Egy másik alkalommal pedig ezt írta a Facebookra: "a rendszerváltás óta minden választáson jobboldali, keresztény pártokra adtam szavazatomat".

Egykori Fidesz-szimpatizánsként azt reméli, hogy a Fideszhez húzók közül is lesz, aki támogatja majd, és azt mondta, hogy "ez talán túl patetikusan hangzik, de azt szeretném valóban, hogy fideszesek és ellenzékiek együtt építsék ezt az országot". Deák Ferencet és a kiegyezést idézte fel, szerinte hasonló léptékű megbékélésre lenne szükség.

Az országos politikáról és a pártokról ezt mondta sajtótájékoztatóján: "Az országgyűlési választások előtt ma az ország a pártok kampányától hangos, az ellenzéki pártok inkább egymás ellen harcolnak, mint a kormány ellen – sokan vagyunk, akik kétségbeesetten keressük, hogy kire is adjuk szavazatunkat. Szeretnénk mi ettől itt, Hódmezővásárhelyen elhatárolódni, az ellenzéket is megosztó viszálykodásból kimaradni: szerintem ma az országnak és Hódmezővásárhelynek is összefogásra van szüksége. Indulásom szigorú feltétele az volt, hogy valódi függetlenként képviselhessem a fideszes, illetve a jobb- és baloldali ellenzéki vásárhelyieket egyaránt."



Úgy látja, hogy Hódmezővásárhelyen sokan félnek. A Hír tv-nek arról beszélt, hogy a megfélemlített emberek szócsöve akar lenni, hiszen sokan még egy lájkot sem mernek kattintani a Facebookon, nem hogy a véleményüket szabadon meg merjék osztani. "Önmagában is siker, ha már puszta fellépésemmel arra ösztönözhetem a hatalmon lévőket, hogy meghallják a hangunkat, és elgondolkozzanak, hogy tapintatosabban, finomabban, tisztességesebben kellene politizálni" - mondta a tévének.

Aki rosszat szól, azt kirúgják

Megkérdeztük, hogy mit értett ebben a nyilatkozatában az emberek megfélemlítése alatt. Azt mondta, hogy a félelemkeltésen alapuló rendszert már 2010 előtt kiépítette a városban Lázár János egykori polgármester. Az állam és az önkormányzat az egyik legnagyobb munkaadó a környéken, és leginkább azzal némítja el a város vezetése a kritikusokat, ha azok úgy érzik, hogy kirúgás fenyegeti őket.

Márki-Zay egy machiavellista felvilágosult zsarnokhoz hasonlította Lázárt, például azzal, hogy állítólag több alkalommal nyomást gyakorolt a város közalkalmazottjaira, hogy váltsanak bankot, ha éppen ez kellett neki egy a város számára kedvező megállapodáshoz a pénzintézetekkel. "Az ilyen intézkedéseknek lehetnek jó céljai is, de így mégiscsak beleszól az emberek magánügyeibe, máskor pedig elhallgattatja, megalázza őket. Ha felvilágosult is, de mégiscsak zsarnok."

Márki-Zay maga is tartott a megtorlástól. "Óriási gyomorgörcs, álmatlan éjszakák előzték meg a döntésemet. Amikor azt láttam, hogy az ÁSZ próbálja ellehetetleníteni a pártokat, a sajtó is majdnem teljesen az övék már, teljesen elfogyott a levegő, és az emberek azzal keresnek meg, hogy senki más nem mer semmit se mondani, akkor úgy éreztem, hogy nem mondhatok nemet. Gyáva leszek vagy mártír, így foglalható össze a dilemma. Lelkiismeretemmel nem tudtam volna másként elszámolni."

Így magyarázta el egyik gyerekének, hogy mibe vágott bele: "Csak a nyolcéves Palika nem értette, hogy miért lehetne nekünk ebből bármi bajunk. Az esti ima után megpróbáltam elmagyarázni neki, mit is vállaltam: 'Tudod, ez olyan, mint amikor az osztályban van egy nagyobb, rossz gyerek, aki sorra veri a kisebbeket és elveszi az uzsonnájukat. Ha csak az egyik vagy egy másik tiltakozik, rendre megveri őket. Most Apa ki fog állni és elmondja, hogy ez nem helyes. Lehet, hogy megvernek. De az is lehet, hogy a kicsik most végre mind felállnak, és együtt elzavarják a rossz gyereket.'"

Célkeresztben

Lehet, hogy a bosszú máris utolérte. Amikor még csak informálisan jelentette be az indulását, akkor két nappal később kirúgták a munkahelyéről, és figyelmeztették, hogy a felesége vállalkozásánál hamarosan hatósági ellenőrzés lesz. Erről így írt:

"Két nappal döntésem után váratlanul megszűnt a munkaviszonyom, egy multinacionális cég helyi leányvállalatánál. Nem tudom, volt-e összefüggés a két esemény között: egyik oldalon valóban volt egy stíluskülönbség köztem és a főnököm között, másrészt viszont a döntést semmilyen írásos vagy szóbeli figyelmeztetés, vita nem előzte meg, utódlásom nem volt biztosított, és bár főnököm költségvetési okokra hivatkozott, nem olyannak ismertem meg, aki egy hétgyermekes családapát utcára tenne egy héttel karácsony előtt...

Pénteken feleségem kapott egy baráti figyelmeztetést, hogy az ÁNTSZ-nek kiadták, hogy szülészeti vállalkozását alaposan ellenőrizze... Egy másik híradás szerint pénteken városi közgyűlés volt, aminek a végén Lázár miniszter úr magához hívatta a helyi kórházigazgatót és zárt ajtók mögött beszéltek. Kérdéses, hogy van-e összefüggés a két esemény között? Félünk a hatalom bosszújától, de reményt ad, hogy a Fideszben is vannak jó emberek, van lelkiismeretük, nem teljesítenek akármilyen utasítást, hiszen ezzel később nekik kell együtt élni ebben a városban, vagy ha kényszerből meg is teszik, legalább figyelmeztetnek bennünket."

Politikai kiállása és e fejlemények között nem talált azóta sem bizonyítható összefüggést, de a módszer teljesen illik a városban megszokott eljárásokra a másként gondolkodókkal szemben.

Azóta is történt egy furcsa fejlemény, erről így írt a Facebookon:

"Tegnap bejelentettem indulásom ellenzéki jelöltként Hódmezővásárhelyen, ugyanazon a napon új térfigyelő kamerát szereltek fel az utcánkban, így most már akármelyik irányból jön hozzám látogató, megfigyelhetik (a helyi sajtó jelentős része nyilván azért nem jött el a sajtótájékoztatóra, mert éppen ezt dokumentálták:-)).

Az időbeli egybeesés nyilván véletlen: éveken keresztül két polgármester is lakott az utcában, most hogy a vásárhelyi elhalálozott, esedékes lett a biztonság megerősítése ebben a csendes, hangulatos vidéki utcában, ahol forgalom is alig van... Kormányinfón megkérdezhetné valaki (nyilván évek óta tervezték már, lesz rá írásos bizonyíték is, puszta véletlen, hogy most értek ide, miután Almási úr már elhunyt...)"

Csütörtökön 60 ezer forintot dobtak be egy borítékban a postaládájába, ezzel a szöveggel: "Ügyvédre, plakátra, fegyverre, paripára". Pénzt a kampányra a pártoktól nem fogad el, de hamarosan nyit egy számlát, ahová a magánemberek adományait várja.