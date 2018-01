Múzeumba vinnék Róma vécékefére emlékeztető karácsonyfáját

Az ünnepek alatt mindenki Rómán röhögött, mert két hét alatt elhalt az a karácsonyfa, amit a római Piazza Venezian állított fel az olasz főváros. A Spelacchiónak, azaz nagyjából kopasznak és szakadtnak nevezett fa sok római szemében a város minden baját megtestesíti, mivel annak ellenére is így nézett ki, hogy 50 ezer euróért hozták az osztrák határ közeléből.

Most felmerült, hogy esetleg a Maxxi kortárs művészeti múzeumban állítanák ki.

Fotó: Andrea Ronchini/NurPhoto

A városi tanács egyébként azt is fontolóra vette, hogy egy olyan faházat kellene belőle építeni, ahol az anyák nyugodtak szoptathatnák a gyerekeiket. De felmerült az is, hogy a római iskolásoknak gyártanak belőle tollakat. A hivatalos döntést hétfőn jelentik be. (BBC)