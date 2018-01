Elélvezett a Magyar Hírlap Orbán Viktor kommentelőitől

Fotó: Digitalstand / Magyar Hírlap

A Magyar Hírlap a brit bulvár legszebb hagyományain haladva hónapok óta a gigantikus, fél címlapot betöltő szalagcímekre épít, képek és szofisztikált elsőoldalas megoldások helyett. A műfaj hátulütője, hogy ha egy címlapot egyetlen mondással akarunk eladni, akkor annak ütnie kell, az pedig nem mindig olyan könnyű.



Fotó: DigitalStand / Magyar Hírlap

Ez érződik Széles Gábor lapjának január 9-i címlapján is. A szerkesztők egy német kommentelő szavaival töltötték meg az első oldalt, aki a Bild Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait Orbán Viktor interjújával kapcsolatban. "Egy államférfi, aki még józan eszénél van és népe jólétét helyezi előtérben!" - áll még egy példa kis betűvel a cím alatt.



Az interjúban a magyar miniszterelnök többek közt azt üzeni a németeknek:



„Soha sem értettem, hogy egy olyan országban, mint Németország – ami számunkra a fegyelem és a jogállamiság legjobb példája – hogyan ünnepelhették valami jó dologként a káoszt, az anarchiát és a határok illegális átlépését.”



Valóban tetszett egyébként a populista szólam a német kommentelők többségének, de azért voltak köztük jócskán olyanok is, akik szerint ingyenélő a magyar kormány, amely nem hajlandó szolidarítani és befogadni menekülteket, miközben rengeteg uniós támogatást hív le. És persze vannak köztük kamuprofliok és kamulájkok is bőven, ami miatt nehéz komolyan venni az egészet, de még ha nem is lennének, kommentből címlapsztorit faragni akkor is hungarikum. (Heti Válasz)