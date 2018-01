Újabb légiós veszi el a magyarok munkáját a Puskás Akadémiában

Még alig indult el az átigazolási szezon, de a magyar utánpótlásnevelés fénylő csillaga, a Puskás Akadémia már két idegenlégióst is vásárolt. Az uruguay-i első osztályból szerződtetett játékmester, a 25 éves Gonzalo Vega után

Gonzalo Vega, a Puskás első 2018-as igazolása Fotó: DOME LASZLO BALAZS / PFLA.hu

most Szlovéniából hoztak egy jobbhátvédet. Denis Klinar is 25 éves.

A szlovén jobbhátvéd a Puskás 9. szerződtetett légiósa ebben a szezonban. Fotó: pfla.hu

A Puskás legendásan átgondolt átigazolásokat folytat, pénz nem számít, aki nem válik be, azt gyorsan kidobják (Ivor Horvát egyetlen egy mecset kapott, nem vált be, már passzolták is tovább), és vesznek a helyére mást. 2015 nyara óta 42 játékost szerződtettek, de még kölcsönbe is jött öt másik játékos. Vagyis négy komplett kezdőcsapat, három cserével, miközben a saját nevelésű játékosok kikoptak.

Egy picit törte csak meg a felcsúti játékospiac lendületét, hogy a számos összevásárolt játékossal 2016 tavaszán kiestek az NBII-be, és oda nem lehetett légiósokat szerződtetni, így a magyar piacon néztek alaposan körül. Amikor tavaly nyáron visszatértek a LEGJOBBAK közé, újra körülnézhettek küldföldön is.

2015 nyárán lépett be a felcsúti szentélybe:

Stipe Bacelic-Grgic (horvát, Cercle Bruges – Belgium)

Marko Dinjar (horvát, Győri ETO)

Fodor Ferenc (Nyíregyháza)

Ivan Herceg (horvát, Maccabi Petah Tikva – Izrael)

Kocsis Gergő (Videoton)

Branko Pauljevics (szerb, Pécsi MFC)

Márkvárt Dávid (PMFC)

Pekár László (Nyíregyháza)

Pogacsics Krisztián (Győri ETO)

Horváth Tamás (Videoton, kölcsönbe)

Zsótér Donát (Videoton, kölcsönbe)

2016 télen jött a miniszterelnök szomszédjába focizni:



Forró Gyula (Újpest)

Dmitro Ljopa (ukrán, Metaliszt Harkiv – Ukrajna)

Karol Mészáros (szlovák, Slovan Bratislava – Szlovákia)

Zsidai László (DVSC)



Geoffrey Castillion (holland, DVSC, kölcsönbe)

Vjacseszlav Csurko (ukrán, Sahtar Doneck, kölcsönbe)

Filip Pajovics (szerb, Videoton FC, kölcsönbe)



2016 nyarán vette fel a felcsútiak legendás mezét (a Puskás az NBII-ben légiós nem szerződtethetett):

Gajdos Zsolt (Szolnok)

Gőcze Gergő (Ajka)

Heffler Tibor (Videoton)

Molnár Csaba (Csákvár)

Sándor György (Perth Glory – Ausztrália)

Vanczák Vilmos (Sion – Svájc)

Hegedüs Lajos (MTK)



2017 telén érkezett, hogy magasra emelje a Puskás zászlaját (aaz NBII-ben lévő Puskás ekkor még mindig nem szerződtethetett légióst, de jött a kispadra Pintér Attila mester)

Csilus Ádám (FTC)

Gyömbér Gábor (FTC)

Hegedűs János (Haladás)

Prosser Dániel (Bp. Honvéd)

Szakály Péter (DVSC)

Szatmári Lóránd (MTK Budapest)



2017 nyarán újra az NBI-ben a Puskás, jöhettek légiósok:

Balogh Balázs (Újpest)

Ulysse Diallo (mali, Mezőkövesd)

Jonathan Heris (belga, Újpest)

Ivor Horvat (horvát, FC Koper – Szlovénia)

Josip Knezevic (horvát, NK Osijek – Horvátország)Liridon Latifi (KF Skënderbeu – Albánia)

Madarász Márk (Gyirmót FC Győr)

Patrick Mevoungou (kameruni, Diósgyőri VTK)

Molnár Gábor(Mezőkövesd)

Osváth Attila (Vasas, legutóbb kölcsönben Debreceni VSC)

Antonio Perosevic (horvát, NK Osijek – Horvátország)

Poór Patrik (MTK Budapest)

Radó András (Ferencváros)

Szécsi Márk (Nyíregyháza Spartacus)



2018 tél, az átigazolási szezon éppen csak elkezdődött:

Gonzalo Vega (uruguayi Club Atlético River Plate)



Denis Klinar (szlovén Olimpija Ljubljana)



Messze még a téli átigazolás vége, a Puskás a 8. helyen zárta az őszt, adja magát, hogy vesznek még játékosokat.

Saját nevelésű fiatalt csak azért nem tudnak kiszorítani az érkező légiósok, mert azok legendásan nem lépnek pályára a Puskás Akadémiában. Klinar helyén a jobbhátvéd posztján ősszel három (nem saját nevelésű) magyar lépett pályára: az MTK-ból igazolt Poór Patrik, a Fraditól elhozott Csilus Ádám és a Vasastól igazolt Osváth Attila. Utóbbit egyébként a Debrecen is leigazolta volna nyáron (tavasszal ott volt kölcsönben), de az elnök szerint nem tudtak versenyezni anyagi lehetőségekben a Puskás Akadémiával, így Felcsúton kötött ki Osváth.

Eközben főleg utánpótlásnevelésre tao-pénzekből a Puskás Akadémia 2011 óta 19,3 milliárd forint tao-támogatáshoz jutott, amit tovább 13 milliárdos egyéb támogatás egészít ki.