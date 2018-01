Végre megalakulhat a német kormány: „Mindenki átlépett a saját árnyékán”

Elkezdi a kormányalakításokról szóló tárgyalásokat a Németországot 2013 óta kormányzó nagykoalíció három pártja. Vasárnap óta egyeztettek az együttműködés folytatásáról a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Keresztényszociális Unió (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD), de végül mind egyhangúlag döntöttek a hivatalos koalíciós tárgyalások megindításáról. Ezt jelentette be Angela Merkel kancellár, a CDU elnöke, Horst Seehofer bajor miniszterelnök, a CSU elnöke és Martin Schulz, az SPD elnöke.

Durva időszakon vannak túl.

Mindhárman kiemelték, hogy elégedettek az egyezetés eredményével. Horst Seehofer elmondta, hogy akár már húsvét előtt is megalakulhat a következő szövetségi kormány, amelynek révén „négy nagyon jó év” következik Németországban. Angela Merkel megjegyezte: az előzetes egyeztetés annyira alapos és mélyreható volt, hogy a hivatalos koalíciós tárgyalás viszonylag könnyű lehet. Hangsúlyozta, hogy

a megállapodásért mindhárom fél nagy erőfeszítéseket tett, „mindenki átlépett a saját árnyékán”.

A CDU-nál és a CSU-nál formalitás a koalíciós tárgyalás elkezdéséről szóló döntés, az SPD-nél viszont várhatóan nehéz belső vitában kell kiérlelni a döntést. Az egész drámát az indította el ugyanis, hogy a baloldali párt nem akart tovább a nagykoalíció része lenni.



Seehofer, Merkel és Schulz a sajtótájékoztatón Fotó: MAURIZIO GAMBARINI/Anadolu Agency

A szociáldemokraták vezetőinek egy rendkívüli pártkongresszuson, január 21-én meg kell szerezniük a több száz küldött többségének támogatását. Ha sikerrel járnak, és egy koalíciós szerződést is sikerül kidolgozni, a mintegy 450 ezres tagságú SPD pártszavazással, a párttagok voksai alapján dönt arról, hogy ismét koalícióra lép-e a CDU/CSU-val.

Merkel a feladatok közül kiemelte, hogy a következő kormánynak küzdenie kell azért, hogy Németország lépést tartson a digitális átalakulással. Mint mondta, az államnak gondoskodnia kell a biztonság megőrzéséről is, így egyebek mellett elhatározták, hogy 15 ezer fővel növelik a rendőrség létszámát. Hozzátette:

az új kormány az Európai Unió megújításának kormánya, egy „új kezdet” kormánya is lesz, és az EU-politikában szorosan együttműködik Franciaországgal.

Az európai intézmények megreformálására törekvő Emmanuel Macron francia elnök „boldog és elégedett” a német konzervatívok és szociáldemokraták közötti megállapodás láttán, és Jean-Claude Juncker is örvendezett. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke azt hangsúlyozta, hogy Európának stabilitásra van szüksége, ezért is fontos, hogy Németország új kormányt alakítson. (via MTI)