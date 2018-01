Itthon csak egy halott levideózásával lettek ismertek, pedig ők most a világ legsikeresebb szórakoztatói

Halottat posztolt a YouTube-sztár, szétszedte az internet. Óriási felháborodást váltott ki a holttest felett viccelődő vlogger az internet. Egy öngyilkos holttestét mutatta be a Youtube-sztár, óriási lett a felháborodás - Ezzel hírrel végre Magyarországon is közismert lett Logan Paul youtuber, a világ legnépszerűbb óriáscsecsemője. Logan és a testvére Jake nem sima vloggerek, akik a gyerekszobájukban minecraftoznak vagy derpegnek az új iPhone árán. Ők ketten 2017-ben villámsebességgel lettek nehézsúlyú világsztárok.



Logan és Jake

Logan és Jake másfél év alatt hihetetlen népszerűségre, hírnévre, vagyonra tettek szert videózással. Nem túlzás, hogy ők ketten 400 nap alatt megváltoztatták a szórakoztatóipart. Éppen felkavarják Hollywoodot, a zeneipart, a divat világot és nyilván leginkább a közösségi videózásra, a Youtubera vannak végletes hatással.



A közösségi média gigasztárjai

A Paul-testvérek karrierje a Disney Channelen indult, a Vine nevű minivideómegosztón rugaszkodott el, és a Youtube-on ért révbe. Napi vlogot készítenek, tehát naponta jelentkeznek videóikkal, ami elvileg naplószerűen követi kalandos, állításuk szerint totál őrült hétköznapjaikat. Videóikat nagyjából úgy kell elképzelni, mintha kereszteznénk a Jackasst, a Való Világot, a Csízt és Szabyest youtube-csatornáját. Bár ez az utóbbi kicsit sántít, hiszen Szabyest is nyilván a Paul-testvérek munkásságából táplálkozik.



Logan Paul: 22 éves vagyok, és megvettem az első házam 6.8 millió dollárért.

Mindkét vlogger hatalmas kaliforniai luxusvillában éli az életét, ahová barátaikat is beköltöztették. Itt persze nem valódi barátokra kell gondolni, ők sokkal inkább a műsor kellékei. Paul egy törpével bútorozott össze, akit grandiózus tréfáihoz használ fel. Például plüssmacinak öltözteti és vele riogatja a vendégeit vagy berakja egy táskába és elutazik vele Párizsba. Jake egy rakás ilyen szívatásra fenntartott álhavert pakolt be a palotájába, akiket hol odabilincsel az ágyhoz, hol rovarirtót kóstoltat velük. Az ő nevük a Team 10.

Véres kutya

Logan lelöveti magát.

Ezek a szívatós, prank-videók adják a csatornák gerincét. Ilyen gyilkos prank volt, mikor Logan az uszkve 12 éves rajongói előtt megrendezte saját vérben tocsogós fejbelövését. Máskor egy csapat nagyon komoly ügynöknek kinéző öltönyös figurát bérelt fel, hogy a kormány nevében tartóztassák le az öccsét, és olyan rész is volt, amiben vérrel öntötte le a kutyáját, és a lakótársainak sírva beadta, hogy nyírás közben összevagdosta.

Jake fegyújt egy matracot, majd a medencében dobja.

És az mekkora volt, amikor takonyszerű slime-al töltötték fel egyikük medencéjét! Jake pedig egy szerencsekerékkel sorsolta ki, hogy mit varrjanak rá a lábára. Így egy méretes gépkarabély-tetoválás került a combjára. Japánban pedig pokelabdával dobálták a járókelőket, Velencében a turistalátványosságról ugrottak a vízbe. Tehát halálos pofákról beszélünk, akik sosem felejtik el felszólítani a nézőket, hogy vásárolják meg a márkázott cuccaikat és hogy iratkozzanak fel a csatornára, különben nem tudnak venni maguknak új Lamborghini vagy egy 40ezer dolláros Rolexet.



Szóval alapvetően májerkodásból, önpromózásból és általános iskolás tahóskodásból áll össze az eddigi életművük.

Jake és Logan Velencében.

A világ legnagyobb szórakoztatói



A vak is látja, hogy a két fiú már rég nem a maga ura. Nem arról van szó, hogy van két huszonpár éves vlogger, akik prosztóknak születtek, tehát prosztóskodnak. Produkciójuk mögött egy óriási stáb áll, akik kitalálják, nagyon tudatosan építik, megszervezik, lekönyvelik, megmarketingelik a napra nap áradó dilinyózást.

Birodalom épült ki köréjük, aminek bevallott célja, hogy ők ketten legyenek a világ legnagyobb szórakoztatói. És jó úton haladnak efelé.

Logan egy közönségtalálkozója egy dubaii bevásárlóközpontban.

Logan a youtube történetében a legyorsabban, 333 nap alatt érte el a tízmillós feliratkozószámot. 2017-ben 28 milliárdos megtekintést hozott össze a csatornáján. Saját ruhamárkáját, a Mawericet a világ minden táján hordják, mozifilmeket forgatnak velük. Fiatal videósok százai próbálják utánozni a két testvér munkásságát, így Magyarországon is vannak követőik. Amikor Szabyest megfürdik egy kádnyi vifonban vagy, amikor Dezső Bence postitekkel tapétázza ki Royalszabi szobáját, akkor lehet érezni Paul-fivérek megkerülhetetlen hatását.

Akasztott ember

Ezekben az ijesztő karrier-történetekben feltétlenül az sem jelent döccenőt, hogy Logan körül most óriási a hiszti a levideózott öngyilkos miatt és a Youtube is megdorgálta. Sőt, például Magyarországon pont ezzel lett széles körben is ismert. Korábban Jakenél is remekül működik a negatív kampány. Csapatával állítása szerint egy napa alatt felénekelte, leforgatta a Youtbe történetének leggyűlöltebb klipjét, a három milliós diszlájkot összegyűjtő It's everyday bro-t, és olyan nézettséget hozott össze, hogy abba Kanye West, sőt akármelyik világsztár belesárgulhatott.

Valószínű, hogy Paulék a mostani hisztériából is profitálni fognak, és tovább tolják, feszítik a Youtube-os kreténkedés már így is a végsőkig kitolt határait. Ha 2017-ben milliónyi tizenéves bálványa öngyilkos ember holttestén nevetett, mit hozhat 2018?