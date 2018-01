Hiába az idézés, Steve Bannon nem válaszolt a titkosszolgálati bizottság kérdéseire

Steve Bannon távozik az amerikai képviselőház titkosszolgálati bizottságának meghallgatásáról, ahol gyakorlatilag egy kérdésre se válaszolt. Fotó: Jacquelyn Martin/AP

Nem nagyon szivárognak részletek Steve Bannon keddi kongresszusi meghallgatásáról. Mint kiderült, azért, mert Donald Trump egykori kampányfőnöke és főtanácsadója gyakorlatilag a titkosszolgálati bizottság tagjainak minden kérdésére megtagadta a választ. A bizottság egyik demokrata tagja, Adam Schiff szerint a Fehér Ház kötelezhette hallgatásra Bannont, aki ügyvédjével együtt az ún. vezetői előjogokra hivatkozott.

Ezzel a jogi fogalommal az amerikai közvélemény 1973-ban, a Watergate-vizsgálat idején ismerkedhetett meg, Richard Nixon vezette le, hogy elnökként joga van titokban tartani bizonyos dolgokat - Nixon az ovális irodában rögzített hangfelvételek kiadását próbálta megtagadni ezzel az érveléssel, sikertelenül. Ez a vezetői előjog viszont elvben csak és kizárólag az elnököt illeti meg, munkatársait nem.

"Steve Bannon és ügyvédje figyelemreméltóan tágan értelmezte a vezetői előjogokat" - mondta erről Jim Himes, a bizottság egyik demokrata tagja a CNN-nek. Bannon és képviselői nem kommentálták a keddi történéseket.

A Fehér Ház szóvivője, Sarah Sanders tagadta, hogy a Fehér Ház utasította volna hallgatásra Bannont. Ez Trump egy éves elnökségének eddigi tapasztalatai alapján az ég világon semmit sem jelent, vagy igaz, vagy nem. Az ezzel szemben biztos, hogy a keddi, értelmetlennek bizonyult meghallgatással Bannon nem tudta le tanúskodási kötelezettségét, idézése érvényben maradt. Bannont emellett beidézte Robert Mueller, a Trump-stáb és Oroszország kapcsolatát, illetve egyre inkább Trump az igazság kiderítését akadályozó lépéseit vizsgáló különleges ügyész is.

Mueller ráadásul nagyesküdtszék elé idézte Bannont, abban az eljárásban pedig csak abban az esetben tagadhatja meg a vallomást az alkotmány 5. kiegészítésére hivatkozva, ha azzal saját bűnösségét ismerné el. Vagyis ez esetben közvetve elismerné Trump és a kormányzat bűnösségét is.

Bannon különösen fontos tanú lehet a nyomozásban, mert Michael Wolf nemrég megjelent botránykönyve, a Tűz és düh szerint ő maga "árulással felérőnek" értékelte, hogy 2016 nyarán Trump fia és veje a Kremlhez kötődő ügyvéddel találkozott, aki terhelő bizonyítékokat ígért neki Hillary Clintonról. Ez az a találkozó, amiről az ifjabb Trump először hamis írásbeli nyilatkozatot tett a kongresszusi vizsgálóbizottságnak - ezt a nyilatkozatot a sajtóhírek szerint amúgy maga az elnök diktálta az elnöki különgépen, ez önmagában megvalósíthatja az igazságszolgáltatás akadályozása tényállását, ami alapján akár alkotmányos vádat is emelhetnek ellene. Ez az, amibe Nixon is belebukott. (Via BBC)